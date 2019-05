Pensioenfederatie: ‘Werknemers willen wél een collectief pensioen’

De Pensioenfederatie kan zich niet vinden in het onderzoek van ABN-Amro waaruit blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders af wil van het huidige collectieve pensioenstelsel. “Onderzoek dat de Pensioenfederatie recent liet doen door onder meer bureau Motivaction en de Erasmus Universiteit, laat heel andere uitkomsten zien”, aldus de koepel van pensioenfondsen.

De Pensioenfederatie vermoedt dat er in het onderzoek van ABN Amro onvoldoende is doorgevraagd. “Wie doorvraagt, krijgt heel andere antwoorden. Uit het onderzoek van Motivaction en de Erasmus Universiteit blijkt dat driekwart van de mensen juist wél een voorkeur heeft voor een collectief pensioen, zodra zij zich bijvoorbeeld realiseren dat een geheel eigen pensioenpot behoorlijke risico’s met zich meebrengt. Mensen willen dan nog steeds de risico’s die je in je eentje niet kunt dragen met elkaar delen, zoals het risico dat je heel oud wordt (en je geld op raakt) en de risico’s van beleggen”, aldus de federatie.

Samen sterker

De Pensioenfederatie wijst er verder op dat ABN-Amro ook directeur-grootaandeelhouders en zzp-ers ondervroeg. “Dat zij de voorkeur geven aan een individueel geregeld pensioen, mag niet verbazen. Het onderzoek van de Pensioenfederatie richtte zich voornamelijk op werknemers die deelnemer zijn van een pensioenfonds. Onder die groep leeft een sterke voorkeur voor een collectief geregeld pensioen. Want samen staan we sterker, en dat geldt zeker in onzekere tijden als die van vandaag.”