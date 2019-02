‘Pensioensenator’ Vedder-Wubben overleden

Voormalig CDA Eerste Kamerlid Ria Vedder-Wubben is dinsdag op 65-jarige leeftijd overleden. Vedder-Wubben zat van 2003 tot 2011 namens de christendemocraten in de Senaat en hield zich daar hoofdzakelijk bezig met pensioen- en belastingwetgeving.

Vedder was geen onbekende in de verzekerings- en pensioenwereld. Voor ze politiek actief werd, werkte ze, opgeleid als actuaris, onder meer in diverse functies bij Ennia (het latere Aegon), Equity & Law en Akkermans & Partners. Van 1998 tot 2006 was ze partner bij Deloitte & Touche. In 2014 werd Vedder-Wubben het eerste rechtstreeks gekozen bestuurslid bij pensioenfonds PFZW.