‘Weinig rendement uit beleggingen in infrastructuur voor pensioenbeleggers’

Omdat obligaties door de lage rente minder aantrekkelijk willen meer partijen investeren in infrastructuur zoals wegen, dijken en windmolenparken. Maar het aantal projecten wordt niet groter, waardoor er meer geld is dan er projecten zijn. “Dat zet de rendementen onder druk”, zegt Wim Blaasse van Dutch Infrastructure Fund in het FD.

Beleggers vinden beleggen in infrastructuur projecten interessant voor pensioenfondsen omdat het langetermijnbeleggingen zijn met stabiele kasstromen en een relatief hoog rendement. Als voorbeeld noemt Gert Dijkstra van pensioenuitvoerder APG de tolweg Route du Soleil in Frankrijk. Jaarlijks krijgt APG een deel van de tolopbrengsten, wat een goed rendement oplevert voor de pensioenuitvoerder.

Toen beleggen in infrastructuur een jaar of tien geleden opkwam. was het nog niet populair onder investeerders. Maar intussen is de populariteit toegenomen en is het langzaamaan dringen geblazen. Dijkstra: “Er zijn bijvoorbeeld grote partijen uit Azië die hun aandacht verschoven hebben van aandelen en obligaties naar infrastructuur en private equity. Zij kunnen concurrerend bieden, omdat zij minder hoge kapitaalkosten hebben. Als er te agressief geboden wordt, past een investering op een gegeven moment niet meer in ons rendement-risicoplaatje en moeten we ons terugtrekken.”