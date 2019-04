Belastingdienst onderzoekt Luxemburgse constructie Conservatrix

Heco is al sinds 2003 als herverzekeraar betrokken bij Conservatrix. De contracten worden nu door de fiscus beoordeeld, verklaart directielid Richard van Kooten tegenover de krant. “Ze kijken of de beleggingswinsten wel in het juiste land belast zijn.” Volgens Van Kooten zou een extra heffing van de Belastingdienst vooral Nuvema treffen, omdat die alle risico’s heeft herverzekerd en daar winst op maakt.

Nuvema zou blijkens het eigen jaarverslag nog een vordering van € 8,3 mln hebben op Heco. “Volgens onze actuaris is een voorziening die bij Heco staat niet goed vastgesteld.”

Conservatrix verkeert al lange tijd in de problemen en zoekt naar een partij die het bedrijf wil overnemen. Daarvoor is dan wel de instemming van de aandeelhoudende Henny’s nodig, die eigen ideeën hebben over de berekening van de solvabiliteit en in 2014 al een kapitaalinjectie hebben gedaan. Vorig jaar is de solvabiliteit uitgekomen op 13%, waar 130% vaak als minimum wordt aangehouden door verzekeraars.

Groep naar Luxemburg

Sinds vorig jaar is herverzekeraar Heco niet de enige connectie met Luxemburg: de Conservatrix Groep is statutair verhuisd naar het groothertogdom. Bij de fiscus ligt een verzoek om de verzekeringsgroep belastingtechnisch voort te zetten zonder de verhuisde groepsmaatschappij en met Nuvema als groepshoofd.