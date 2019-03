Lustgevoelens door predicaat onafhankelijk hypotheekadvies

Bij het zien van een zin over onafhankelijk hypotheekadvies tonen de emoties begeerte en lust veel activiteit. Dit vermeldt de site Kop-munt.nl waarop Munt Hypotheken meningen en ervaringen over de hypotheekwereld verzamelt. Tegelijkertijd vinden huizenkopers een zin over onafhankelijk hypotheekadvies ook saai en leidt deze in combinatie met een gemiddelde score op vertrouwen tot angst bij respondenten.

Het blog op de site baseert zich op een onderzoek dat Munt Hypotheken, FlexFront en Nationale Waarborg onlangs lieten uitvoeren naar de emoties van consumenten die overwogen een hypotheek af te sluiten. Daarbij werd onder meer gekeken naar hoe zij reageerden op verschillende proposities. Met een MRI-scan werd bijvoorbeeld onderzocht wat de emoties waren bij een tekstuele propositie die inzoomde op ‘onafhankelijk hypotheekadvies’. Het zien van een zin over onafhankelijk hypotheekadvies leidde bij de consumenten significant tot een hogere hersenactiviteit (betrokkenheid/engagement).

Tips van Munt

Het is volgens Kop-munt.nl zaak dat hypotheekadviseurs hun onafhankelijkheid benadrukken en de betekenis hiervan uitleggen. De geldverstrekker heeft hiervoor ook nog wat tips. “Benadruk je onafhankelijkheid op alle uitingen die de klant ziet of ontvangt. Dus niet alleen op de website, maar ook in brochures, flyers, onderaan je e-mailhandtekening of bij binnenkomst (op de balie, het raam, enzovoorts). Ook is volgens Munt handig om merchandise (pennen, snoepjes, folders etc.) van zoveel mogelijk aanbieders in het zicht te leggen. “Leg of zet niet alleen die van één specifieke aanbieder in het zicht. Hoe meer logo’s een klant onder ogen krijgt, hoe meer hij de indruk krijgt dat je ook daadwerkelijk met meer partijen zakendoet.”