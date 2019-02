Zorgen over aflossingsvrije hypotheek bij huiseigenaren

Van de ruim 2 miljoen huiseigenaren met een volledige of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek maakt 16% zich zorgen over de aflossing van de hypotheekschuld op de einddatum. De helft heeft hierover contact gehad met een adviseur. De andere helft stelt een dergelijk gesprek uit of verwacht er weinig van, óf hikt aan tegen de hogere maandlasten van een andere hypotheekvorm. Dit blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH).

Veel gehoorde opmerkingen zijn ‘nog geen tijd voor gehad’ of ‘speelt nu nog niet’. Betaalbaarheid van de aflossingsvrije hypotheek, ook niet na pensionering, is geen probleem bij de ondervraagden. VEH heeft 1.100 leden met een aflossingsvrije hypotheek ondervraagd voor het onderzoek. Het onderwerp over hypotheken speelt momenteel bij de AFM en de Nederlandse Vereniging van Banken ook een belangrijke rol.

Rentevoordeel

Het advies van VEH is dat huiseigenaren met een grotendeels aflossingsvrije hypotheek samen met hun bank of hypotheekadviseur zouden moeten nagaan op welke manier toekomstige aflossingsproblemen voorkomen kunnen worden. De vereniging roept geldverstrekkers en adviseurs op om klanten hier bij te helpen, bijvoorbeeld door hen te infomeren over de mogelijkheden van aflossen als de maandlasten na een renteherziening sterk dalen, of door het aanbieden van rentemiddeling.

Lage rente

Op de vraag aan huiseigenaren hoe zij denken hun aflossingsvrije hypotheek uiteindelijk te gaan aflossen, antwoordt ongeveer een derde zelf tussentijds af te lossen, ruim 25% wil daarvoor de verkoopopbrengst van het huis gebruiken en een zesde zegt niet te gaan aflossen. Slechts 4% wil zijn aflossingsvrije hypotheek omzetten in een andere hypotheekvorm. “Omzetten hoeft niet, want je kunt ook vrijwillig en boetevrij aflossen”, zegt Michel Ligtlee, hypotheekspecialist bij VEH. “Het huidige lage renteniveau zorgt voor fors lagere maandlasten na het oversluiten van een hypotheek, na rentemiddeling of na het aflopen van de rentevaste periode. Als deze besparing gebruikt wordt om de aflossingsvrije hypotheek mee te verlagen, kan het snel gaan. Bij een hypotheek van € 200.000 en een rentedaling van 5% naar 2%, dalen de maandelijkse netto lasten met bijna € 300 (bij 42% inkomstenbelasting). Door dit geld gedurende 10 jaar voor aflossing te gebruiken, daalt de hypotheekschuld met € 37.000 tot € 163.000.”

Lage maandlasten

Vooral tussen 2000 en 2010 zijn veel huizen gefinancierd met een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. De huiseigenaar betaalt alleen hypotheekrente en lost niet af. De zorgen bij banken en toezichthouders daarover nemen toe. De lage maandlast was voor 52% de belangrijkste reden om hier voor te kiezen. Sinds augustus 2011 is deze hypotheekvorm gemaximeerd tot 50% van de woningwaarde. Uit het onderzoek van VEH blijkt dat een derde vermoedt de lening op de einddatum van de hypotheek niet te kunnen aflossen. Deze groep huiseigenaren loopt een risico als de hogere maandlasten, door de dan vervallen renteaftrek en een hoger rentetarief, niet passen bij een lager (pensioen)inkomen, aldus VEH.