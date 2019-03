Bundeling Kifiduitspraken voor hypotheekadviseurs

Het Kifid heeft recent een aantal belangrijke uitspraken gedaan voor hypotheekadviseurs, onder andere over het verschil in zorgplicht tussen een adviseur in dienst van een bank en een onafhankelijk adviseur. De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, biedt haar 1.150 leden elk kwartaal de belangrijkste Kifid-uitspraken op het gebied van hypotheken aan. Bezoekers van am:web kunnen de samenvatting eenmalig opvragen.