Van Lanschot introduceert beleggingscoach voor kinderen

“Hoe eerder de opbouw van het vermogen begint, hoe groter de kans dat er een stevige basis wordt gelegd voor mooie toekomstplannen”, verklaart algemeen directeur Private Banking Richard Bruens de keuze voor een kindervariant van Evi. De rekening wordt geopend op naam van het kind, zodat het geld niet van de ouders is. Wel moeten de ouders het beleggingssaldo opnemen in de belastingaangifte in box 3. De ouders kunnen jaarlijks tot € 5.304 belastingvrij schenken, grootouders kunnen tot € 2.122 – via de ouders – belastingvrij overmaken op de Evi4Kids-rekening.

Risicoprofielen

Er worden vier risicoprofielen gehanteerd: inkomensgericht, defensief, neutraal en groeigericht. Totdat het kind 13 jaar is, kan uit deze vier varianten met bijbehorende modelportefeuilles worden gekozen. Is gekozen voor het meest offensieve ‘groeigericht’-profiel, dan wordt dat de laatste vijf jaar automatisch bijgesteld: “Omdat een kind op zijn 18e verjaardag meerderjarig wordt en daardoor de beleggingshorizon korter wordt, is voor kinderen van 13 jaar en ouder het maximale risicoprofiel neutraal.” De beheerkosten variëren van 0,6% tot 0,8%. De gemiddelde jaarrendementen zijn volgens Van Lanschot 3,28% voor het meest defensieve inkomensgerichte profiel tot 4,53% voor het groeigerichte profiel.