Jeroen Wolfsen (MoneyWise): hypotheekadvies kan prima voor € 300

Consumenten betalen nu gemiddeld € 2.250 voor een complete hypotheek en dat is echt te veel, aldus Wolfsen. De regelgeving van hypotheken is de laatste jaren sterk versimpeld en bovendien is het gehele hypotheekaanvraagproces door technologische ontwikkelingen inmiddels heel goed te automatiseren, vindt hij. De meeste kosten zitten nu nog in het bemiddelingstraject zegt Wolfsen. “Je ziet dat execution only partijen zo’n € 650 rekenen. Wij doen daar € 300 bij voor het advies. Dat kan echt prima en dat je dan maar drie adviesuren overhoudt is onzin. Waarom zou je een uurtarief van €100 moeten rekenen? Als je het efficiënt inricht, wij ontvangen bijvoorbeeld geen klanten op kantoor, dan kan dat echt anders.”

Duur

Veel van de beschikbare tijd van adviseurs gaat volgens MoneyWise zitten in de inventarisatie, het maken van berekeningen en het schrijven van een adviesrapport. Daarbovenop komen nog de nodige uren voor het daadwerkelijk aanvragen van de hypotheek. “Dat drijft de prijs behoorlijk op. En dat is niet nodig, want met de hedendaagse technologie kun je heel veel automatiseren, waardoor de prijs sterk naar beneden kan,” aldus Wolfsen. “Bij MoneyWise betaal je € 950 voor het advies, de bemiddeling en de bijbehorende verzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering en een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering.”

Aantrekkelijk

Wolfsen toont zich geen voorstander van ‘execution only’. “Het klinkt heel aantrekkelijk om voor € 650 je hypotheek zelf af te sluiten, maar je moet wel heel goed weten wat je doet. Wij vinden het belangrijk dat consumenten goed worden geholpen bij het maken van de juiste keuze. Om wille van de prijs moet je niet kiezen voor ‘execution only’. Daarom maken wij hypotheekadvies zeer toegankelijk door de laagste prijs in Nederland aan te bieden.”

Op de site van MoneyWise is te lezen dat het tarief van 950 euro met 250 euro wordt verhoogd in het geval de klant een ondernemer is.