VEH: renteopslag risicoloze hypotheken moet van tafel

VEH maakte een overzicht met de renteopslagen van enkele grote geldverstrekkers bij een 10-jarige en 20-jarige rentevaste periode en een aflossingsvrije hypotheek tot 50% van de marktwaarde. De opslag geldt voor alle risicocategorieën en varieert van 0,15 (Delta Lloyd) tot 0,3% (Rabobank). De vereniging roept de banken op om deze opslag te schrappen.

Laag risico

Volgens Vereniging Eigen Huis berekenen geldverstrekkers steeds vaker een renteopslag bij een aflossingsvrije hypotheek, ook als die veel kleiner is dan de waarde van de woning. De belangenorganisatie zegt hierover veel gebeld te worden door verontwaardigde leden. “Hun boosheid is begrijpelijk, want voor een opslag ontbreekt iedere grond als er sprake is van een flinke overwaarde. Er is dan namelijk geen extra risico voor de bank, omdat de woning bij verkoop veel meer oplevert dan nodig is om de hypotheek af te lossen”, zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging.

Vooral hoger rendement

Mulder vindt dat er bij deze aflossingsvrije hypotheken geen extra hypotheekrisico bestaat in vergelijking met een annuïteitenhypotheek waarop maandelijks wordt afgelost. “Van een extra risico kan geen sprake zijn als de hypotheekschuld nog maar de helft of minder is van de actuele woningwaarde. Volgens het CBS hebben huiseigenaren van 60 jaar en ouder een gemiddelde woningwaarde van 300.000 euro en een hypotheek van 137.000 euro. Bij verkoop levert het huis dus ruim het dubbele op van de uitstaande hypotheekschuld.” De vereniging vermoedt dat banken de renteopslag niet zozeer nodig hebben om een hypotheekrisico mee af te dekken, maar vooral gebruiken om het rendement op hypotheken mee te verhogen.

Alsnog aflossen

VEH zegt ook te bemerken dat banken de renteopslag gebruiken om klanten te stimuleren om alsnog te gaan aflossen, door hun aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een annuïteitenhypotheek. “Vooral voor oudere huiseigenaren met een relatief lage hypotheek, die de helft of minder bedraagt van de woningwaarde, is dit meestal niet zinvol of zelfs af te raden. Het gevolg is dat vooral de maandelijkse hypotheeklasten fors gaan stijgen, terwijl er meestal al meer dan voldoende overwaarde is.”