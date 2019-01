Intermediairs kiezen Regiobank als beste geldverstrekker

Regiobank is door hypotheekadviseurs verkozen tot de beste geldverstrekker van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationale Hypotheekbond, dat onder 448 adviseurs werd verricht. Obvion (tweede) en Florius (derde) kwamen ook goed uit de bus.

In het onderzoek werd gekeken naar verschillende tevredenheidsaspecten zoals responstijd van e-mails, het bieden van nazorg, klachtafhandeling, rente- en aflosfaciliteiten en duidelijkheid in communicatie. Ook BLG Wonen, dat de top drie niet redde, scoorde over het algemeen goed bij adviseurs.

Ondersteuning

Uit het onderzoek kwam ook naar voren wat de intermediairs belangrijk vinden bij een geldverstrekker. Zo willen zij vooral goede ondersteuning op het gebied van nazorg. In dat opzicht komen Obvion en Regiobank goed uit de bus. Het afhandelen van klachten is voor alle geldverstrekkers nog een punt van aandacht. Jeroen Oversteegen, directeur van de Nationale Hypotheekbond: “Geldverstrekkers zijn nog te veel bezig met het sluiten van een deal. De klachtenafhandeling heeft voor hen geen prioriteit. Dit moeten zij snel op orde brengen. Een consument sluit maar een à twee keer in zijn leven een hypotheek af. Wil men consumenten behouden, dan is adequaat reageren op een klacht essentieel.”

Gesprek

BLG en Obvion scoren goed als het gaat om de bereidheid van aanbieders om met de tussenpersoon het gesprek aan te gaan als er meningsverschillen zijn tijdens het aanvraag- en acceptatietraject. Oversteegen: “Uit de reacties van de hypotheekadviseurs zien we dat persoonlijk contact met de aanbieders van groot belang is. Zeker wanneer er een meningsverschil is. Goed om te zien dat de meeste geldverstrekkers bereid zijn het gesprek aan te gaan met de adviseur.”