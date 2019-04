‘De full service-formule voor hypotheekadviseurs die vooruitkijken’

Huismerk is een van de serviceconcepten van ROMEO Financiële Diensten, net als franchiseformule Finzie en Basic Serviceproviding. Bij Basic Serviceproviding krijg je alleen toegang tot een breed assortiment geldverstrekkers. “Huismerk biedt flexibele en uitgebreide ondersteuning naar keuze. Wie wil, kan kiezen voor de optimale ondersteuning die Finzie ook biedt, maar dan onder eigen naam en tegen een eigen prijs”, legt De Graaf uit.

Huismerk heeft twee samenwerkingsvormen waarbij adviseurs gebruik maken van de gehele dienstverlening. Zij die voorkeur geven aan flexibele kosten, kunnen per dossier afrekenen. Het is ook mogelijk om voor een vast bedrag per maand te kiezen.

Alleen red je het niet

Een zelfstandig, onafhankelijk adviseur zal het zonder ondersteuning niet gaan redden, is de overtuiging van De Graaf. Daar zijn vier redenen voor, somt hij op. “Het verdienmodel staat onder druk, dus als adviseur moet je je erop voorbereiden dat je de klant tegen een scherp tarief moet bedienen. Ten tweede wil de klant multichannel bediend worden. Ten derde zal je door digitalisering je processen en systemen efficiënter moeten inrichten. Tot slot is er een enorme hoeveelheid klantdata die je kunt analyseren en waar je je bediening mee kunt optimaliseren.”

Huismerk werkt relatiegedreven

Adviseurs die voorbereid willen zijn op de toekomst, bouwen een duurzame relatie op met hun klanten, zegt De Graaf. “Dan krijg je een andere manier van bedienen en help je je klant ook na het afsluiten van de hypotheek. Daarmee kun je echte klantwaarde bieden. Huismerk biedt middelen die je daarbij kunt inzetten, zoals CRM-software, een kant-en-klaar service-abonnement en nieuwsbrieven voor je klanten.”

Vier pijlers

Huismerk bedient adviseurs vanuit vier pijlers. “Ten eerste de toegang tot financiële aanbieders, inclusief inkoopvoordelen. Dat gaat verder dan alleen geldverstrekkers, want we bieden ook toegang tot verzekeraars, consumptiefkredietverstrekkers, notaris- en taxatiediensten en vermogensopbouw. In een online werkomgeving kunnen adviseurs en hun klanten hun lopende dossiers op de voet volgen.”

De tweede pijler is Dossier Support. “De adviseur kan ervoor kiezen om zelf het contact met de klant te onderhouden, maar kan het contact ook aan ons overlaten nadat het indicatieve voorstel is uitgebracht. Wij verzorgen dan de rest van het traject, tot na het passeren van de akte bij de notaris. Dat scheelt al zeker 5 tot 10 uur per dossier. Aangesloten adviseurs krijgen bovendien de beschikking over Fintool en een vraagbaak om een antwoord te krijgen op (complexe) vragen”, zegt De Graaf.

Klanten vinden en binden

De derde pijler omschrijft De Graaf als ‘klanten vinden en klanten binden’. “Adviseurs krijgen een eigen vestigingspagina op de consumentensite huismerk.nl, ondersteund door Advieskeuze. Om nieuwe klanten te vinden, heeft Huismerk een partner om leads te verkrijgen. Wij stimuleren het gebruik van PortefeuilleSignalen van de Nationale Hypotheekbond in combinatie met een service-abonnement. Dit is eigenlijk de eerste stap om je klant dichtbij je te houden. Dan heb je altijd contact. Ook bieden we mogelijkheden om periodiek nieuwsbrieven te versturen naar je klant en nazorgscans en campagnes uit te voeren.”

Kennis op peil houden

De laatste pijler is de Huismerk Academy. “Samen met Dukers & Baelemans bieden we een opleidingsportaal met wettelijke en bovenwettelijk vakopleidingen. Ook organiseren we formulesessies met inhoudelijke informatie en verzorgen we trainingen in samenwerking met onze partners.” Voor adviseurs die op zoek zijn naar ondersteuning op maat, biedt Huismerk uitkomst, besluit De Graaf. “Door zich volledig te focussen op het adviseren van klanten, maken zij hun advieskantoor futureproof.”

Dit artikel is gesponsord door Huismerk