ZLM weer gelauwerd als werkgever

ZLM is uitgeroepen tot beste werkgever in de branche Financiële dienstverlening. Robeco en SNS Bank werden tweede en derde. De prijs is een initiatief van onderzoeksbureau Effectory en tijdschrift Intermediair.

Met het cijfer 8,5 scoorde ZLM ruim hoger dan Robeco (7,7) en SNS (7,5). ZLM is meteen de beste werkgever onder de profit-organisaties met minder dan duizend werknemers. In die categorie troeft de Zeeuwse maatschappij Geas (energie) en Den Hartogh (transport) af. Yarden staat daar op de zesde plaats. Bij de commerciële bedrijven met meer dan duizend medewerkers scoort Aegon (15e) het hoogst van de verzekeraars. Het moet wel SNS Bank (12e) laten voorgaan.

Niet de eerste keer

ZLM valt wel vaker in de prijzen: in 2014 won het in de categorie Non-profit onder de duizend werknemers, in 2013 werd de tweede plaats behaald. Het Beste Werkgeversonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Effectory en Intermediair om een oordeel te vellen over goed werkgeverschap. Er hebben 313 organisaties deelgenomen, waarbij 224.567 medewerkers hun werkgever hebben beoordeeld.