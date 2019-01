‘Het kan niet’ bestaat niet voor een moderne leider

“‘Het kan niet’ bestaat vandaag de dag niet meer. Blijf niet denken in oude modellen, maar ga mee -al dan niet met behulp van jong talent- in de nieuwe, sterk digitale wereld.”

Aldus rasondernemer Michiel Muller in de Apenheul tijdens de eerste Keukentafelsessie van de campagne ‘De waarde van advies’ 2016. Dit jaar is het thema leiderschap.

Muller is bekend geworden met Tango en Route Mobiel. Picnic, de online supermarkt, is het nieuwste bedrijf waar hij mede-oprichter is. Tango en Route Mobiel hadden een ontwrichtende werking op de concurrentie. Van Picnic verwacht Muller hetzelfde.

‘Het kan niet’ bestaat niet

Zijn boodschap: “‘Het kan niet’, bestaat niet. Zelfs toen Picnic al in de lucht was, waren er stemmen die zeiden: dit gaat nooit lukken. In het huidige tijdgewricht is het bloedlink om te zeggen: het kan niet. Het kón niet misschien, maar dankzij de digitalisering en de veranderende consument kan er ineens heel veel wel. Dertig jaar lang hetzelfde blijven doen, dat kan gewoon niet meer. Eigenlijk kon dat vroeger al niet, maar nu helemaal niet meer.”

Durf te beginnen

Wees als leider ook daadkrachtig en niet te bang om nieuwe ideeën uit te proberen. Muller: “Durf te beginnen. Al doende komen er vanzelf zaken op je pad die versterkend werken.” Muller erkent dat het in de financiële sector niet makkelijk is om zomaar allerlei ideeën uit te proberen. Toch moet de sector in beweging komen. “Ik zou ongelooflijk wakker liggen van de Googles en de Amazons”, zei Muller.

Durf los te laten en geef medewerkers de ruimte

En durf los te laten, de moderne leider accepteert van zichzelf dat hij ook niet alles weet. Zeker niet in deze tijd, waarin digitalisering steeds verder oprukt. Muller vertelde dat hij bij Picnic bewust werkt met jonge mensen. “Zij zijn echte digital natives en weten als geen ander wat er mogelijk is. Ik had zelf bijvoorbeeld nog nooit gebruik gemaakt van Slack, een soort whatsapp voor bedrijven. Het scheelt 90 procent aan mails; begin daar morgen nog mee!” Muller noemt het wel zaak om de medewerkers die voor vernieuwing zorgen de ruimte te geven. Ook hier geldt weer: durf los te laten.

Gevoel voor sociale verhoudingen

Na de inleiding van Muller wandelden de deelnemende adviseurs door de Apenheul. Bij de gorilla’s was meteen duidelijk wie de leider was. Maar zelfs daar gaat het om meer dan alleen brute kracht; de leider moet ook gevoel hebben voor sociale verhoudingen. Bij de berberapen en orang-oetans zijn er ook leiders, maar daar liggen de verhoudingen gecompliceerder. Berberapen bouwen bijvoorbeeld krediet op door elkaar te vlooien.

