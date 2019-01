Business game ‘Klant-erger-je-niet’ 21 september

Je buitendienst denkt vanuit commercieel belang, terwijl de schadeafdeling vooral een kloppende afwikkeling van de schade wil. Je volmachtafdeling heeft de administratie intern strak op orde, terwijl de focus van het intermediairbedrijf veel meer extern ligt.

Leer klantgericht ondernemen met ‘Klant-erger-je-niet’

‘Klant-erger-je-niet’ is een training in klantgericht ondernemen. Deze training geven we in de vorm van een businessgame (spelsimulatie). Een businessgame is bij uitstek geschikt om medewerkers (en managers) het belang van klantgerichtheid en klanttevredenheid te laten ervaren, maar ook om de inzichten direct te gebruiken en actie te ondernemen in de eigen organisatie. In deze spelsimulatie is het doel: voldoen aan klantwensen en tegelijkertijd de bedrijfsdoelstellingen realiseren. Belangrijke principes zoals klanttevredenheid, klantwaarde, klantloyaliteit, klantbehoud en het creëren van klantambassadeurs vormen de rode draad in de game.

Kom kennismaken met onze Businessgame ‘Klant-erger-je-niet’

Jij als leidinggevende speelt de game eerst zelf. Ben je enthousiast? Dan verzorgen we de game graag voor je afdeling of bedrijf. Klik hier voor een sfeerimpressie van de Businessgame ‘Klant-erger-je-niet’.

Voor wie is deze kennismaking?

Voor leidinggevenden van een afdeling binnen het intermediair (commercie, schadeafdeling, binnendienst, buitendienst).

Voor leidinggevenden van een volmachtbedrijf (backoffice en aangesloten kantoren).

Voor managers die hun team, afdeling of bedrijf willen laten ervaren wat ‘klantgericht ondernemen’ is.

Maximaal 2 deelnemers per kantoor.

Wat leer je?

Serious Gaming vergroot het gezamenlijk besef van klantgerichtheid en het belang van klanttevredenheid. Je leert:

aan klantwensen te voldoen en tegelijkertijd de bedrijfsdoelstellingen te realiseren;

onderlinge communicatie en samenwerking te versterken;

van klanten ambassadeurs te maken.

Wat is het resultaat voor je organisatie?

De inzichten die je met de Businessgame ‘Klant-erger-je-niet’ opdoet, kun je in je eigen organisatie toepassen. Je vergroot je meerwaarde voor de klant door:

een beter samenspel van de verschillende afdelingen;

een gezamenlijke focus op de klant.

Wat kost het?

Wij bieden deze Businessgame ‘Klant-erger-je-niet’ aan voor € 95 (exclusief BTW), inclusief lunch. Wanneer we deze Businessgame ook voor jouw afdeling of organisatie mogen organiseren, ontvang je deze € 95 terug.

Wanneer is het?

21 september 2016.

Wil je meer informatie?

Download de brochure van de Businessgame ‘Klant-erger-je-niet’. Of neem contact op met een van onze Voorzie Consultants.

Schrijf je hier in