​Zomerserie (17): zeven vragen aan Armand Baas Becking van Dela

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De zeventiende in de reeks is Armand Baas Becking , directeur intermediair bij Dela.

1.Waar ga je heen met zomervakantie? En waarom?

“Dit jaar gaan mijn vrouw en ik voor het eerst zonder kinderen op zomervakantie naar de Italiaanse bloemenriviera (Ligurië). Een prachtige omgeving, mooie plaatsen vol van historie en lekker eten. Niet meer vol gas tijdens de nacht naar het zuiden rijden, maar een reis in delen met tijd voor ontspanning en lokale horeca.”

2. Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

“Het gebrek aan ketenintegratie. Voor een optimale klantbediening zouden verzekeraars, serviceproviders en advieskantoren nog beter op elkaar moeten zijn aangesloten. Te vaak nog is ieder afzonderlijk zijn eigen wiel aan het uitvinden.”

3. Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“Nee. Heerlijk om dan juist even niet ‘connected’ te zijn! Alleen voor de kinderen zijn we bereikbaar. Ook het nieuws volg ik bewust niet.”

4. Van wie heb je het meest geleerd qua kennis en ervaring? En waarom?

“Ik geloof sterk in de meerwaarde van interactie tussen mensen. Andermans ervaringen en overtuigingen helpen mij bij mijn eigen besluitvorming. Vanwege deze overtuiging heb ik niet direct een favoriet voor deze vraag. Ik waardeer iedereen die tijd voor mij heeft vrij gemaakt.”

5. Welk boek zou iedereen deze zomer moeten lezen en waarom?

“Organisatiedynamica van Thijs Homan. De financiële wereld verandert om ons heen en het boek geeft een prachtig inzicht in hoe organisatieverandering werkelijk gaat. Een ontnuchterende relativering van het dominante denken over geplande verandering en rijk aan nieuwe inzichten over wat organisatieverandering nu echt is. Een aanrader.”

6. Als je nichtje van 21 bij je komt voor advies, want ze wil een financieel advieskantoor beginnen, dan zeg je…

“Doen! Pak het kleinschalig aan zodat je klantintimiteit kunt creëren en je op een proactieve wijze je klanten kunt ontzorgen. Maak gebruik van de technologische ontwikkelingen in onze branche om advies, bemiddeling en beheer op een efficiënte wijze in te richten. Zorg ervoor dat je kennis op peil blijf en sta open voor nieuwe vormen van dienstverlening. Zo ben je relevant, nu en in de toekomst.”

7. Mijn boodschap aan het intermediair in Nederland is…

“…dat onafhankelijk financieel advies van alle tijden is én zal blijven. Als ketenpartner investeert coöperatie Dela daarom in de samenwerking met onafhankelijk adviseurs.”

