​Zomerserie (16): zeven vragen aan Wendy de Ruiter van Vivat

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De zestiende in de reeks is Wendy de Ruiter , chief commercial officer van Vivat.

1.We zijn halverwege 2016. Hoe zou je het jaar tot nu toe kenschetsen? Wat ging goed? Wat ging fout?

“Voor mij was een bijzonder moment mijn benoeming als Chief Commercial Officer in de Raad van Bestuur van Vivat. Deze is nu compleet met vier Chinese en drie Nederlandse leden. Vivat heeft nu een bestuur met daarin twee vrouwen, wat helaas nog steeds uniek is in Nederland. Dat in combinatie met de verschillende culturen maakt dat er in onze RvB aan diversiteit geen gebrek is. De uitdagingen & kansen binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt in het algemeen en voor Vivat in het bijzonder, maakt dit tot een bijzonder interessante en boeiende baan.”

2.Wat hoop je dat er in de tweede helft van 2016 nog gebeurt?

“Ik verwacht dat we er de komende maanden nog beter in slagen om het beste van beide werelden te combineren. De kennis en ervaring van onze Nederlandse klanten en markt, samen met de Chinese ambitie en technologische voorsprong. Dit biedt een goede basis om onze klanten steeds beter van dienst te zijn. Er staan dan ook verschillende productontwikkelingen op stapel. We zien steeds meer samenwerkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met start-ups. Én wij zien mogelijkheden om de samenwerking met het intermediair verder te optimaliseren. Kortom, nog genoeg te doen in 2016!”

3.Waar ga je heen met zomervakantie? En waarom?

“Ik ga samen met mijn man en drie dochters naar Zeeland. Daar komen we heel graag. Met relatief jonge kinderen, heb ik niet veel meer nodig dan ruimte, zee, strand en lekker weer. Zodra we de eerste dam over zijn, kom je in een andere wereld. Het tempo ligt lager, de mensen zijn vriendelijk en voor de mooiste stranden hoef je echt niet verder weg.”

4.Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

“Bijna iedereen in Nederland heeft een pensioengat en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Er is voor veel Nederlanders echt een noodzaak om vermogen op te bouwen. De wijzigingen in het pensioenstelsel en de aanhoudend lage rente dragen hieraan bij. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om bewustzijn bij klanten en adviseurs en om nieuwe oplossingen. Dan denk ik aan nieuwe producten en diensten, waar Vivat dan ook mee bezig is. Daarnaast zou ik graag zien dat extra sparen voor het pensioen fiscaal gestimuleerd wordt. Het zou mooi zijn als we als maatschappij deze slag versneld kunnen maken.”

5.Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“Ik gebruik mijn smartphone regelmatig om foto’s te maken, om in contact te blijven met vrienden en familie, om het nieuws te volgen en ook om het weer in de gaten te houden. Dat laatste is met een vakantie in Nederland toch wel handig op z’n tijd. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat ik voor mijn werk een aparte telefoon heb. Die draag ik op vakantie niet de hele dag bij me, maar houd ik wel in de gaten voor het geval dat.”

6.Welk boek zou iedereen deze zomer moeten lezen en waarom?

“In de zomervakantie adviseer ik niet al te zware kost. Het boek “Heimwee naar Peking” van Bettine Vriesekoop is heel geschikt. Het is prettig en toegankelijk geschreven en geeft een heel goed beeld van het China waar Chinezen van mijn generatie zijn opgegroeid. De enorme discipline en ambitie komen hierin goed naar voren. Heel indrukwekkend.”

7.Als je nichtje van 21 bij je komt voor advies, want ze wil een financieel advieskantoor beginnen, dan zeg je…

“Het is een mooi vak. Er zal altijd behoefte blijven aan goed advies. Zorg er wel voor dat je je bedrijfsmodel goed aan past aan de wensen en behoeften van de klanten van vandaag. In mijn beleving betekent dat een goede mix van deskundigheid en het gebruik van innovatieve technologie. Als je je klant en de markt goed kent, dan kun je je meerwaarde bewijzen.”

