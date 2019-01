Onderzoek: ‘Vertrouwenscrisis in financiële sector ten einde’

Het lijkt weer de goede kant op te gaan met het vertrouwen in de financiële sector. Althans: 70% van de Nederlandse consumenten geeft aan vertrouwen te hebben in zijn bank of verzekeraar. Dat blijkt uit een onderzoek van IT-dienstverlener Everest.

Ook met de bereikbaarheid van financiële instellingen zit het goed. Bijna driekwart (72%) van de consumenten is het eens met de stelling ‘mijn bank/verzekeraar is altijd goed bereikbaar’. Volgens Everest een positieve ontwikkeling, want online dienstverlening wordt steeds belangrijker. De groep consumenten die een financieel product volledig online afneemt is namelijk gestegen met 11% ten opzichte van vorig jaar.

Online kan beter

Banken en verzekeraars lijken volgens het onderzoek elk jaar fors te investeren in een belangrijk kanaal: online. Toch valt voor financiële instellingen nog veel te winnen op het gebied van online dienstverlening. 18% van de ondervraagden vindt websites van financiële instellingen niet gebruiksvriendelijk. Dat is een forse verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Er is daarnaast een sterke behoefte aan self-service diensten bij banken. Maar liefst 76% van de respondenten geeft aan dat zij gebruik willen maken van online tools of software om premies te berekenen, producten te vergelijken of online producten af te sluiten.

Zelfredzaam

Leon van Dooren, Principal Consultant bij Everest geeft aan dat het inspelen op de zelfredzame en zelfwerkzame consument zonder meer de trend van nu is. “Een goede richting, zo tonen de resultaten van het onderzoek aan. 75% van de consumenten vindt het belangrijk om gebruik te kunnen maken van online tools of programma’s om zelf zaken te kunnen regelen. Deze trend onderstreept het belang van selfservice-tools en geeft aan dat financiële dienstverleners moeten inspelen op de behoeftes van de zelfredzame consument. Banken moeten investeren in hun relatie met de klant door gebruik te maken van technologie.”