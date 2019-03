Tweede Kamer wil ruim baan voor Fintech-bedrijven

De PvdA heeft donderdag in een debat een reeks voorstellen van coalitiepartner VVD omarmd om de toegang tot de financiële markt voor de zogenoemde financiële vernieuwers te verbeteren. VVD-Kamerlid Aukje de Vries hoopt zo op meer innovatie en concurrentie.

De liberalen willen dat Nederland Fintech-koploper wordt in Europa. Dat vindt Dijsselbloem echter iets te hoog gegrepen. Hij wijst op de enorme kracht van Londen als financieel centrum: “We moeten tot de koplopers behoren en dicht bij Londen blijven.” De minister erkent wel dat door de intrede van nieuwe, innovatieve partijen de gevestigde partijen geprikkeld worden te innoveren, competitiever te opereren en datgene aan te bieden waar hun klanten behoefte aan hebben. Ontwikkelingen in de FinTech-sector kunnen daarnaast het MKB en start-ups meer mogelijkheden bieden om hun project of bedrijf te financieren, tegen lagere kosten en met meer snelheid.

De VVD pleit verder onder meer voor gepaste regelgeving voor de nieuwe bedrijven. De liberalen denken aan een bankvergunning ‘light’ en voor andere beginnende bedrijven bijvoorbeeld tijdelijke vergunningen. Dijsselbloem beloofde de mogelijkheden te bekijken voor meer maatwerk.