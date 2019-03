Hoffelijk introduceert Examenboot

Vanaf 1 april worden de Wft- en PEplus-examens in nieuwe vorm afgenomen en daarom lanceert Hoffelijk een nieuw concept: de Hoffelijk Examenboot. Ter gelegenheid van de introductie van de Examenboot, krijgt een geselecteerd aantal kandidaten, die in de weken voorafgaand aan de introductie van de boot, de gelegenheid om te komen herkansen op kosten van Hoffelijk. De Hoffelijk Examenboot ligt op 1 april aangemeerd in de Parkhaven in Rotterdam, recht onder de Euromast.

Examenbus mini

Voor organisaties die op hun eigen locatie willen examineren, maar geen plek hebben voor de Examenbus, heeft Hoffelijk een oplossing gevonden. De medewerkers van Hoffelijk rijden voor met de Examenbus mini, richten op de plaats van bestemming een examenlokaal in met beveiligde laptops en medewerkers kunnen onder toeziend oog van onze examenleiders aan de slag.