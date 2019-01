Consumentenbond neemt meerderheidsbelang in Advieskeuze.nl

De Consumentenbond heeft zijn aandeel in vergelijkingssite Advieskeuze.nl uitgebreid tot een meerderheidsbelang van 52%. Dat is volgens plan: de bond begon met een aandelenbelang van 20 procent en breidde dat in 2014 al uit naar 40 procent. De grootaandeelhouder wil dat Advieskeuze meer informatie gaat bieden, bijvoorbeeld over welke voorwaarden adviseurs hanteren.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Sinds het provisieverbod in de financiële sector in 2013 is de Consumentenbond aandeelhouder van Advieskeuze.nl. Een meerderheidsbelang in Advieskeuze.nl borgt dat het platform onafhankelijk blijft en niet in handen komt van een bank- of verzekeringsconcern.” Met het meerderheidsbelang is ook de uitstraling en het logo van Advieskeuze.nl aangepast aan dat van de Consumentenbond.

60.000 reviews

De site Advieskeuze.nl trekt 65.000 bezoekers per maand en telt 60.000 gecontroleerde reviews van consumenten over financieel adviseurs. Daarnaast hebben 4500 advieskantoren hun profiel aangevuld met uitgebreide kantoorinformatie, zoals openingstijden en tarieven. De Consumentenbond wil die informatie uitbreiden met gegevens over de voorwaarden die adviseurs hanteren en wil dat bezoekers ook kunnen zien of kantoren zijn aangesloten bij een klachteninstituut en wat hun specialisme is.

Oprichters Christian Bouter, Maarten Holl en David de Boom hebben gedrieën de overige aandelen in handen, tot dusver beschikten ze ieder over 20%.