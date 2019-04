Clifford Abrahams wordt nieuwe CFO Delta Lloyd

Delta Lloyd benoemt Clifford Abrahams (48) tot Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd. Naar verwachting begint Clifford Abrahams in januari 2016 bij Delta Lloyd. Hij is de opvolger van Emiel Roozen die door toedoen van toezichthouder DNB moest vertrekken bij Delta Lloyd.

Clifford Abrahams is nu CFO van Aviva Investors, een internationale vermogensbeheerder die een vermogen van meer dan € 350 miljard onder beheer heeft. Hiervoor was hij CFO van Aviva UK & Ireland Life Insurance en eerder CFO van Aviva UK & Ireland General Insurance. Voor Aviva werkte Clifford 12 jaar bij Morgan Stanley, waar hij in 2002 werd benoemd tot Managing Director. In 2005 trad hij aan als Chief M&A Officer van Aviva. Op dat moment had Aviva een meerderheidsbelang in Delta Lloyd. Clifford Abrahams heeft een belangrijke rol gespeeld bij de beursgang van Delta Lloyd in 2009.

President-commissaris Rob Ruijter: “Clifford Abrahams is een uitstekende kandidaat voor de functie van CFO van Delta Lloyd. Naast zijn hoogstaande capaciteiten en ruime ervaring beschikt hij over een internationale achtergrond en een goede staat van dienst als CFO, op het gebied van fusies & overnames en kapitaalmarkten. Hij heeft een grondige kennis van de verzekeringssector en kapitaalbeheer. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strategische ontwikkeling van Delta Lloyd.”

Roozen

Delta Lloyd moest deze zomer afscheid nemen van CFO Emiel Roozen. Toezichthouder DNB verweet de ex-CFO ‘gebrek aan professioneel gedrag’. DNB wilde Roozen onder meer hertoetsen vanwege een kwestie rondom de invoering van de Ultimate Forward Rate (UFR) waar de verzekeraar een miljoenenboete voor kreeg.

Instemming

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben ingestemd met de voorgenomen benoeming van Clifford Abrahams en de Centrale Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd.