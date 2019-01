Egbert Jan van Bel: ‘Verzekeraar moet marketingbudget aan tussenpersoon geven’

Klantgerichtheid doe je met z’n allen, vindt marketingexpert en schrijver Egbert Jan van Bel. Met de hele verzekeringsbranche. En de bijbehorende marketing moet dus een gezamenlijke inspanning zijn. Hij ziet de tussenpersoon daarin als zwakste schakel. “De marketing van tussenpersonen is nogal knullig. Verzekeraars hebben gigantische budgetten die ze niet al te best besteden, geef een deel daarvan gewoon aan de tussenpersoon.”

Egbert Jan van Bel is een van de plenaire sprekers op de am:dag op dinsdag 17 november met als thema Be good and tell it! Het uitdragen van de positieve boodschap aan de klant, de AFM en de politiek staat centraal.

Kracht tussenpersoon

Van Bel is auteur van onder andere het boek Kloteklanten en geeft als kerndocent aan Beeckestijn Business School geregeld les aan verzekeraars en financiële dienstverleners. Hij vindt dat de kracht van de tussenpersoon niet goed over het voetlicht komt. “Ik heb al jaren een tussenpersoon waar ik alle kennis en service krijg die ik nodig heb. Dat is mij het geld dubbel en dwars waard. Ik ben ondernemer en ik heb iemand nodig die schouder aan schouder met mij meedenkt. Dat is de kracht van de tussenpersoon, en dat verhaal moet de tussenpersoon vertellen. Alleen lukt dat nog niet al te best. Veel tussenpersonen zijn vakspecialisten en heel goed in hun vak, maar niet goed in marketing. En dan heb je nog de old school tussenpersonen die veel te veel op verkoop zitten. Wat ik aan marketing voorbij zie komen is vaak heel knullig en dat is jammer.”

Marketingpower

De auteur vindt dat daar een rol voor verzekeraars ligt. “Daar zit ongelooflijk veel marketingpower en ongelooflijk veel budget dat niet altijd even goed besteed wordt. Ik vind jolige televisiecampagnes niet meer passen bij een sector die geplaagd wordt door een woekerpolisaffaire. Die tijd is toch wel voorbij. En moet je kijken wat het kost. Laatst gaf ik een workshop bij een verzekeraar en dan zit daar dertig a veertig man van de marketing- en communicatieafdeling. Ik vind het prima hoor, maar wat doen al die mensen, waarom zijn het er zoveel?”

Innovatiever

De helft van dat budget zou naar tussenpersonen moeten, vindt Van Bel. “Ook verzekeraars hebben belang bij een advieskanaal dat goed op de kaart staat en dat een alternatief biedt voor de klant die het online niet redt. Bovendien is het veel innovatiever om met elkaar aan het imago van de hele branche te werken dan om de zoveelste brandingcampagne neer te zetten.”

Volgens Van Bel is zo’n samenwerking niet in strijd met het provisieverbod en de bijbehorende ontvlechting. “Of ze nou willen of niet: verzekeraars en tussenpersonen zijn aan elkaar verbonden. En ze hebben elkaar nodig. Er komen disruptieve partijen aan die de wereld op zijn kop gaan zetten. Dan kun je maar beter gaan samenwerken.”

