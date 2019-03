ASR-topman Jos Baeten: ‘We leefden in de luchtbel van big is beautiful’

ASR-topman Jos Baeten wil nog steeds winnen. Alleen is de wedstrijd veranderd. De tijd van ‘big is beautiful’ is voorbij. ‘Value over volume’, dat is nu het credo, al beseft hij dat niemand op kretologie zit te wachten. “We willen echt laten zien dat het bestaansrecht van dit bedrijf het helpen van klanten is. En dat zijn maar woorden, daar ben ik me van bewust. Maar we zijn dat er hier aan het inprenten.” Dat zegt Baeten in een interview met am:magazine dat vandaag verschijnt.

Baeten kijkt in het interview terug op de jaren rond de eeuwwisseling, toen verzekeraars het nog een stuk makkelijker hadden. “We leefden in de luchtbel van big is beautiful. En al verloor je op volume, dan ging je toch voor volume. Dat heeft een heleboel bedrijven behoorlijk uitgehold. Wij hebben direct nadat Fortis uit elkaar is geklapt andere keuzes gemaakt. Ik heb toen in 2008 gezegd: wat mij betreft is saai het nieuwe sexy. In 2010 hebben wij heel nadrukkelijk een andere koers gekozen: value over volume. En het begint nu te beklijven. Dat zie ik ook aan de NPS-scores. En dat is wat mij drijft: laten zien dat we leren van de kritiek.”

Wedstrijd

Volgens Baeten is het niet langer de grootste die zal overleven, maar degene die zich het beste kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. “Dat is de grote wijziging tussen de jaren 1995-2005 en nu. Maar ik wil nog steeds voor de nummer 1-positie gaan. Als je niet wilt winnen, dan moet je niet aan de wedstrijd meedoen. Alleen is de definitie van die nummer 1-positie veranderd. Het bestaansrecht van een verzekeraar is er willen zijn voor klanten en daar de beste in zijn. Schaal is in dat kader nog steeds relevant, daarom hebben wij ook een aantal aankopen gedaan. Maar ook voor toekomstige aankopen geldt: ze moeten het bedrijf beter maken.”

Groot en sterk

In dat kader laat de ASR-topman weten dat ASR groot en sterk genoeg is voor een entry op de private markt. “Dat laten wij elke dag zien.” En hij laat ook nadrukkelijk weten dat van een overname door Vivat/Anbang geen sprake kon en kan zijn. “Het zou dan voor het eerst in de geschiedenis van de sector zijn dat er een gedwongen huwelijk plaatsvindt. Je moet alleen maar consolideren als het de combinatie beter maakt dan de enkele delen.” Hij gaat kort in op de situatie bij Vivat waar topman Gerard van Olphen plotseling is vertrokken. “Ik ken niet alle ins and outs. Maar als ik vanuit menselijk perspectief kijk naar wat de mensen bij Vivat hebben moeten meemaken de afgelopen vijf, zes jaar, dan vind ik dat vrij dramatisch. Steeds die onzekerheid. Dan is er eindelijk een nieuwe aandeelhouder die er geld in wil stoppen. En dan verdwijnt de topman, het gezicht van het bedrijf. Dat vind ik voor zowel Gerard als de mensen bij Vivat een heel moeilijk te verkopen verhaal.”

Schikkingen

Baeten praat ook openhartig over de ontstane commotie naar aanleiding van de geheime schikkingen die ASR trof met woekerpolisklanten. “Het gebeurt heel regelmatig in onze industrie dat je individuele situaties op een individuele manier oplost. Ook is het heel normaal dat je afspreekt dat je dat tussen partijen houdt.” Hij zegt nog niet te weten wat de consequentie van die commotie moet zijn. “Als ik het heel zwart-wit zie, dan moeten wij voortaan dus tegen klanten zeggen: ga maar naar de rechter, want een schikking valt ook niet goed. De vraag is of dat een goede reactie is: we willen ook niet jarenlang met klanten voor de rechter staan.”

