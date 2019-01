Weer Kamervragen over kleine verzekeraars

Het vraagstuk over wat er moet gebeuren met kleine verzekeraars na het invoeren van Solvency II houdt de gemoederen ook in de Tweede Kamer bezig. VVD’er Aukje de Vries heeft opnieuw Kamervragen gesteld aan minister Dijsselbloem over de kwestie.

De Vries doet dat dit keer naar aanleiding van een opiniestuk in het FD van advocaat Michiel Claassen. Hij schreef dat de invoering van Solvency II het einde inluidt van de lange traditie van onderling verzekeren. Kleine verzekeraars zouden opzien tegen de uitgebreide rapportages, accountantscontroles en zware bestuurderstoetsingen en bestuursleden van de kleine verzekeraars passen meestal niet in de ideale profielschets van de toezichthouder.

De Vries springt opnieuw in de bres voor de kleine partijen. Eerder vroeg ze – naar aanleiding van een verhaal in am: over de problemen van de kleine verzekeraars – de minister al om een lijstje van gesneuvelde kleine verzekeraars en nu wil ze van Dijsselbloem weten of hij het een wenselijke ontwikkeling vindt dat de kleine partijen verdwijnen. “Want onderlinge verzekeraars passen toch prima in het streven naar een participatiesamenleving?”, vraagt de VVD’er zich af. Ze wil ook van de minister weten wat hij en de toezichthouders gaan doen om kleine verzekeraars een kans te geven voor de toekomst.