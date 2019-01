Strafzaak van oplichting verdachte financieel adviseur gestart

Gisteren is de strafzaak tegen de van omvangrijke oplichting verdachte financieel adviseur Edwin R. (45) gestart voor de Noordelijke Fraudekamer in Assen, zo meldt Dagblad van het Noorden. R. heeft volgens het Openbaar Ministerie een groep klanten uit vooral Nieuw-Amsterdam, Borger, Emmen en Nieuw-Buinen voor ongeveer € 600.000 opgelicht.

Er is door 22 gedupeerden aangifte gedaan. De verdachte werkte jarenlang als zelfstandig adviseur voor zijn eigen assurantiekantoor zonder daarvoor een vergunning te hebben. Hij had bedrijven onder de naam van Robegro en Makelaardij en Hypotheek Infopunt Borger. De verdachte is geboren in Sleen en woonde lange tijd in Nieuw-Amsterdam. Zij huidige woonplaats is Enschede. Hij wist mensen over te halen om vele tienduizenden euro’s te investeren in een spaarproduct of investeringsproject. Slechts zelden kwam hier iets van op papier. Het geld ging naar zijn rekening en is verdwenen, aldus de krant.

Update:

Tegen de van omvangrijke oplichting verdachte financieel adviseur Edwin R. is drie jaar gevangenisstraf geëist. De officier van justitie acht hem schuldig aan verduistering en valsheid in geschrifte.

De officier wil dat hij naast de celstraf een beroepsverbod van vijf jaar krijgt opgelegd. R. wordt dan verboden om te werken als financieel dienstverlener.

22 gedupeerden hebben aangifte gedaan. Volgens de officier van justitie is in 19 gevallen voldoende bewijs dat sprake is van oplichting. Hij werkte jarenlang als zelfstandig adviseur voor zijn eigen assurantiekantoor zonder daarvoor een vergunning te hebben. “Van een bedrijf was nooit sprake. Het was een zandkasteel, een Fata Morgana”, aldus de officier. “Je kunt spreken van een financieel slagveld. Het is pure misleiding. Mensen zijn door hem aan de bedelstaf geraakt. Hij heeft er zelf goed van geleefd.”

Bij de behandeling van de strafzaak zijn dinsdag nog meer gedupeerden dan op de eerste zittingsdag. Hij zou voor zijn oplichtingspraktijken ook de bankrekening van zijn bejaarde moeder hebben gebruikt. Grote geldbedragen van klanten, die dachten te gaan sparen of beleggen via de financieel adviseur, kwamen op haar rekening. R. had die onder zijn beheer. De vrouw kreeg veel schuldeisers achter zich aan. Zij is vorig jaar overleden.

Veel gedupeerden sloten een lening of namen een extra hypotheek , soms zonder dat ze het zelf wisten en zitten nu in grote financiële problemen. R. zou voor het verkrijgen van bankrekeningen en leningen op naam van anderen werkgeversverklaringen en handtekeningen hebben vervalst.

De gedupeerden kwamen daar pas achter toen de bank aanklopte voor terugbetaling van de lening. “R. zocht ook bewust naar kwetsbare personen, eenzame mensen met schulden of vrouwen die net weduwe waren geworden”, vertelde een man wiens moeder voor tienduizenden euro’s is opgelicht. “Hij komt heel joviaal over, maar het is een grote fantast”.

Het is onduidelijk waar het geld is gebleven. Hij zou volgens getuigen veel hebben gespendeerd aan dure auto’s en vakanties. Al in 2008 kwam R. in de problemen, omdat klanten aan de bel trokken. Toch wist hij nog jarenlang grote geldbedragen van nieuwe klanten los te peuteren. “Het gat dat u voor zichzelf heeft gegraven werd dieper en dieper”, constateerde een rechter dinsdagmorgen. R. houdt vol dat hij het gevoel had dat zijn bedrijf winst zou gaan maken en dat het geld terugkwam. “Een onzingevoel”, aldus de rechter.

De rechtbank doet volgende maand uitspraak.