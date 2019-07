Verzekeraar uit Taiwan koopt Londens Madame Tussauds

Voor Fubon is het de derde investering in ontroerend goed in Londen sinds de Taiwanese overheid de beperkingen aan investeringen versoepelden. Het eveneens Taiwanese Cathay Life Insurance kocht eerder deze maand het Walbrook Building in het financiële hart van Londen. Fubon zei in 2013 al dat het voor 3 miljard dollar wil investeren in vastgoed in het Westen in een poging om meer inkomsten overzees binnen te halen.

Aziatische verzekeraars investeren steeds meer in bekende gebouwen in het Westen. Zo kocht de Chinese verzekeraar Anbang, dat begin dit jaar Reaal overnam van de staat, ook al het befaamde Waldorf Astoria hotel in New York.