Aegon maakt minder winst in eerste kwartaal

Verzekeraar Aegon trapt het jaar af met een minder goed eerste kwartaal. Hoewel de verkopen stegen met 32% daalde de winst (voor belastingen) met 6% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 naar € 469 mln. Dat maakt Aegon vandaag bekend met de publicatie van de kwartaalcijfers.

De cijfers vielen tegen voor de analisten die hadden gerekend op een winst (voor belastingen) van € 547 mln. Aegon heeft veel van de omzet onder andere te danken aan zijn pensioenverzekeringen in de Verenigde Staten. In Nederland is Aegon eigenaar van de online bank Knab en wist daarmee ondanks de lage rente veel nieuw spaargeld aan te trekken.

De toename van het aantal levensverzekeringsclaims in de VS, de lage rente en een groot aantal opzeggingen in Polen zijn volgens Aegon de belangrijkste factoren voor het verslechterde bedrijfsresultaat.