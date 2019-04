“Kwartjes laten vallen, daar geniet ik van”

De Finance Run werd vrijdag 9 september voor de derde keer georganiseerd. Ik moest vorig jaar vanwege een blessure voorbij laten gaan, maar was er nu voor de tweede keer bij. En we troffen het. Het zonnetje scheen volop in het Amsterdamse Bos. Om 15.00 uur klonk het startschot. 90 Achmea collega’s liepen mee! In totaal liepen meer dan 700 mensen uit de financiële wereld een of twee rondjes (5 of 10 kilometer) om de Bosbaan. Een record.

Jongeren maken steeds vaker schulden

Ons doel: samen geld ophalen voor Stichting LEF. LEF staat voor Leven en Financiën. Het doel is het financieel bewustzijn van jongeren tussen 15 en 22 jaar te vergroten. Dit is nodig, want jongeren stappen steeds vaker met schulden een onzekere toekomst in. LEF wil jongeren helpen begrijpen wat geld kan betekenen en ze meer inzicht geven in geld en persoonlijk uitgavegedrag. Uniek aan het programma is dat de lessen worden gegeven door ruim 400 vrijwilligers uit de financiële sector. Daar ben ik er één van.

Geld betekent niet voor iedereen hetzelfde

Een aantal keer per jaar geef ik gastles op een ROC-school. Het is mooi om te zien hoe jongeren tegen geld aankijken. Op de vraag wat geld voor je betekent, ontstaat direct een prikkelende discussie in de klas. Voor de één geluk voor de ander verdriet. In een klas zitten de uitersten soms gewoon naast elkaar. Boeiend, de één heeft een bijbaantje en knoopt alles met moeite aan elkaar. De ander krijgt alles van pa en ma. In een groep gebeuren er dan unieke dingen. Hoe mooi is het dan dat in de groep de eigen inzichten met elkaar gedeeld worden. Wat kost eigenlijk een rijbewijs? Hoeveel gaat er wekelijks naar snacks en broodjes? En die “gratis” telefoon bij het afsluiten van een abonnement? Het zijn voorbeelden uit de praktijk van nu.

Handige gespreksstof voor mijn eigen kinderen

Het is boeiend om met jongeren over de rol van geld te spreken. Thuis heb ik er ook nog wat aan want mijn oudste dochter is net 13 geworden. En ik merk dat het lesmateriaal van LEF handige gesprekstof is om mijn kinderen zelf ook te laten nadenken over wat iets kost en hoe belangrijk het is om iets wel of juist niet zelf te kunnen kopen. Met de gastlessen lever ik ROC-studenten een bescheiden bijdrage aan het verbeteren van hun kennis van financiën. En daarmee ook op beperking van negatieve gevolgen in hun verdere leven. “Kwartjes laten vallen” hoort bij mijn rol als gastdocent en daar geniet ik van.

Trots om deel van LEF te zijn

Vorig jaar leverde een wervingsactie binnen Achmea voor Stichting LEF ruim 120 aspirant docenten op. Ik heb zelf een aantal van hen mogen opleiden. Want ik sta niet alleen voor de klas op ROC-scholen, ik train ook graag gastdocenten. Dat is iets dichter bij mijn eigen werk. Vanuit mijn rol als managing consultant van Voorzie geef ik trainingen en coach ik management met vraagstukken over onder andere leiderschap en cultuur, business modellen en train ik groepen professionals uit de financiële wereld. Bij een LEF-gastdocent training is het indrukwekkend om het enthousiasme te zien. Ieder wil vanuit een eigen motivatie aan de slag voor LEF en voor jongeren. Op zo’n moment ben ik trots om deel uit te maken van LEF.