Goed nieuws: PE is pas het begin!

Gefeliciteerd. U hebt vast uw PE gehaald voor de komende periode. Het was even blokken en de examens waren pittig, maar u bent er doorheen. Fijn. Lekker klaar voor de komende anderhalf jaar. Of toch niet?

Nee. U bent nog niet klaar met doorleren. Sterker nog, meer dan ooit zult u keihard aan de bak moeten op dit gebied. Want de hele markt, ál uw collega’s, hebben tenslotte de benodigde PE-papieren. Concurrentieel staat u op dit gebied dus allemaal gelijk aan elkaar! Er zit gewoonweg geen onderscheidend vermogen in ‘deskundigheid’ als u alleen uw PE heeft weten te behalen. Dus waar gaat u dat dan wel vinden?

In ieder geval niet door als adviseur achterover te gaan leunen omdat u ‘klaar’ bent met uw deskundigheidsverplichting. Terwijl deskundigheid, juist in deze tijd, voor de financieel adviseur hét onderscheidende element kan zijn ten opzichte van de rivalen. Maar dan moet u nu wél extra gas gaan geven!

De slimste, maar niemand weet het

Deskundigheid is veel meer dan een papiertje. Het gaat vooral om het toepassen van de opgedane kennis in de praktijk. Om het daadwerkelijk overbrengen van wat je weet en kunt aan de klant. Eigenlijk is het vermarkten van kennis en vaardigheden een vak apart. Ik ken adviseurs die technisch gezien de slimste zijn, maar het lukt hen niet om dit zodanig te vertalen dat de klant ziet en voelt dat deze adviseur de beste is.

Het doet me een beetje denken aan Philips een aantal jaren geleden: technisch gezien maakten ze de beste en nieuwste producten, maar het lukte hen niet om hier ook de credits voor te krijgen. In tegenstelling tot Apple, om maar eens een master te noemen. Zij zijn niet alleen technisch gezien uitmuntend, de marketingmachine erachter is misschien nog wel unieker. Laten we de lat ook eens hoog leggen voor onszelf.

Marktpositie

Terug naar de praktijk van alledag van de financieel adviseur. Deze adviseur is meer dan ooit gebaat bij een unieke marktpositie. Ik ben ervan overtuigd dat deskundigheid daar een element in kan zijn, mits het onderscheidend is. Dat verzin ik niet. Dat leer en zie ik in de praktijk van de advieskantoren waar we als De Goudse mee samenwerken. Zo zie ik kantoren die zich onderscheiden door een grote deskundigheid in een bepaalde branche (alles weten over bijvoorbeeld horeca of tuincentra). Of adviseurs met een gedetailleerde kennis over een bepaald risico. Neem nou AOV. Daar echt álles van weten is een unieke positie.

Meer weten

Onderscheidend vermogen. Er is nog zoveel meer over te zeggen. Door mensen die er nog veel meer van weten dan ik. Wilt u er meer over horen? Eind september houden wij een MKB-congres over dit onderwerp. Om de financieel adviseur hierover meer te leren. Als cadeau naar de branche investeren wij daarin. Tja, als intermediairmaatschappij pur sang proberen wij ons tenslotte ook te onderscheiden!