Obvion en Advieskeuze: een gewaagde stap

Is het verantwoord selectief distributiebeleid om slechts passende adviseurs aan te stellen en dan aan de klant vragen of deze het advies wil beoordelen? Dus kunnen we van deze “betere” aangesloten adviseur ook een meer dan gemiddelde waardering verwachten? Als dit nu eens niet zo is, dan wordt het tijd dat Obvion de arrogantie van het huidige aanstellingsbeleid achterwege laat en normaal marktgericht gaat functioneren. Obvion zou de eerste stap zetten door distributie via een goede serviceprovider toe te staan.

Duur

Nu stelt het veel te dure rentebeleid van Obvion tegenwoordig niet veel meer voor. Doorlopend tientallen procenten duurder op de diverse looptijden in de markt kun je niet verkopen onder welk mom dan ook. Die adviseurs die dit nu nog durven te verkopen, maken die een echt eerlijke rentevergelijking voor de klant? Ik zie op de dag dat ik dit schrijf Obvion niet bij de eerste 20 aanbieders van hypotheekrente. Het dure tarief van Obvion boven de laagste marktrente is bij 5 jaar = +0,4%, bij 10 jaar = + 0,25% en bij 20 jaar = + 0,6%. We krijgen straks als opvolger van de woekerpolissen vast de Obvionhypothekengate. Bewust te hoge hypotheekrente aan je klant verkopen, terwijl je weet dat het veel voordeliger kan. Ik ben toch benieuwd als de AFM daar de drie beste voorstellen controleert, naar de uiteindelijke motivatie voor de veel duurdere Obvionrente.

Zwartkijker

Op deze zonnige vrijdag de 13e wil ik geen zwartkijker zijn, maar om dan je klant objectief naar Advieskeuze te verwijzen is een gedurfde stap. Dit wordt vast een boemerang die keihard terug komt. Al met al kan dit de markt wederom in een negatief daglicht stellen waar we niet op zitten te wachten. Of Obvion past snel rentebeleid en acceptatie tussenpersonen aan. Dat zou natuurlijk ook mogelijk zijn. Wellicht zie ik dat te zonnig in.