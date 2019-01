Ajax is voor het tweede jaar achter elkaar de kampioen van Nederland geworden. De club waar ik al sinds Johan Cruijff in het eerste elftal debuteerde, supporter van ben. Van oudsher staat Ajax bekend vanwege de jeugdopleiding, het aanvallende voetbal met buitenspelers, opkomende backs en een aanvallende libero. De club is nu voor de 31e keer landskampioen geworden; dit jaar met een minimum aantal punten, vooral vanwege een dramatische eerste seizoenshelft. Het wordt wel het kampioenschap van het karakter genoemd. Er was dit jaar immers veel tegenslag en onrust in Amsterdam, op allerlei fronten. En dan toch kampioen worden, dat is volgens mij ijzersterk.

Het is ook onrustig bij intermediairs en verzekeraars. Net als bij Ajax op allerlei fronten. Dat geldt ook voor iedereen; van de grootste verzekeraar in Nederland tot en met het kleinste intermediair. Het is wel interessant om te bezien of de wijze waarop trainer Frank de Boer zijn elftal leidde, lessen bevat voor ons. Ofwel: hoe kunnen wij kampioen worden als verzekeraars en intermediairs in een zo turbulente omgeving? Met vaak veel tegenslag, zowel bestuurlijk, operationeel als financieel.

Rust

Op de eerste plaats zag ik Frank de Boer het hele jaar rustig blijven. Hij was realistisch, bleef vertrouwen houden in zijn aanpak en bleef in contact met zijn spelers, zijn organisatie en zijn externe omgeving. Dit is mijns inziens de belangrijkste les, want hierdoor bleef hij uitstralen te geloven in de route die hij volgde. Dit is voor iedereen eromheen een belangrijke boodschap en soms mis ik dat wel in onze sector.

Positief

Ten tweede valt me op dat Frank de Boer nooit negatief is. Hij formuleert zorgvuldig maar altijd constructief en positief. Hij liet zich niet verleiden tot uitspraken over wie of wat dan ook tijdens de ‘fluwelen revolutie’ van Johan Cruijff. Dat schept vertrouwen.

Investeren

Ten derde zie ik Frank de Boer initiatieven nemen en investeren in de toekomst. Zo ziet hij bijvoorbeeld alle wedstrijden van A1 van Ajax en haalt hij jongeren bij de selectie van het eerste elftal. Vooruit kijken dus; bezig zijn met het hier en nu, maar ook met de toekomst. Ondernemen, durven te veranderen. Ook een stevige les voor onze sector, want ook wij veranderen en moeten een nieuwe toekomst vormen.

Toekomst

Al met al drie mooie inzichten waarmee we onze sector – ieder voor zich, maar vooral ook samen – opnieuw vorm kunnen geven, op weg naar een nieuwe toekomst. De financiële sector weer kampioen van Nederland? Ik steek er graag veel energie in om dit met collega’s en het intermediair voor elkaar te krijgen!