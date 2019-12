Langetermijnvisie van ANVA wordt stap voor stap gerealiseerd

Systeemhuis ANVA ondersteunt met zijn software efficiënte processen, optimale bedrijfsvoering en duurzame klantrelaties in de gehele verzekeringsmarkt. Volgens Roel van Dijk, algemeen directeur van ANVA, zijn daarin zowel de bijdrage van medewerkers als de samenwerking met klanten en partners van het grootste belang om ook in de toekomst klanten optimaal te kunnen blijven bedienen.

Van Dijk is net bijgekomen van een enerverende en vruchtbare am:dag wanneer we hem spreken. “Een mooie jaarlijkse happening om iedereen weer te ontmoeten, de banden aan te halen met bestaande relaties en kennis te maken met nieuwe.” We maken meteen van de gelegenheid gebruik om de ANVA-directeur drie korte vragen te stellen.

Hoe gaat ANVA proberen om ook volgend jaar weer het verschil maken?

“Ons belangrijkste doel voor de komende periode is om samen met onze klanten en partners sneller te innoveren. Dit willen we echter wel stapje voor stapje doen. Natuurlijk is het heel verleidelijk om bij het bouwen van nieuwe oplossingen flink door te pakken en het in één keer helemaal goed te doen. Echter, terwijl je bij wijze van spreken morgen al het nieuwe crème de la crème wilt leveren, is dat tegelijkertijd volstrekt onrealistisch. Sterker nog, in complexe materie als software technologie is dat zelfs onmogelijk.”

“Het verschil maken wij door constant vooruit te kijken. Een mooie uitwerking daarvan is ons nieuwe ANVA Hub-platform. Maar we beseffen dat we er uiteindelijk alleen kunnen komen door samen met onze klanten en partners kleine stapjes vooruit te durven zetten.”

En wat is voor ANVA de grootste uitdaging in 2020?

Wij staan voor samenwerking met klanten en partners en koesteren het initiatief van onze medewerkers

“Voor nu is dat het project ‘uniforme inrichting volmachten’. Daarin gaan we met onze grootste klanten, de verzekeraars en het standaardisatie-instituut SIVI, de data in onze applicaties in twee jaar tijd volledig op orde brengen. Dat is een reuzeproject en een mega-uitdaging. We moeten 80% van het portefeuillevolume in onze systemen schoon krijgen. Daarnaast is het helemaal nieuw voor iedereen die erbij betrokken is, dat is een spannende uitdaging. Het mag dan misschien niet sexy zijn, maar het is wel heel belangrijk! Bovendien is het verbouwen met de winkel open, want de business moet natuurlijk gewoon doorgaan.”

“Ik zie er dan ook echt naar uit om met alle partijen in de keten uit te gaan vinden hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Omdat de eerste stapjes, die we inmiddels al hebben uitgeprobeerd, goed zijn bevallen, heb ik er alle vertrouwen in dat we dit met alle partners, klanten en, niet te vergeten, al onze eigen mensen tot een goed einde gaan brengen.”

Over eigen mensen gesproken, hoe zorgt u ervoor dat u medewerkers bij ANVA binnenhoudt?

“Dat doen we door ze heel goed te laten begrijpen wat hun individuele bijdrage is in onze strategie en wat we daarin voor klanten kunnen betekenen en doen. Al ons werk is in kleine multidisciplinaire teams georganiseerd, waarbinnen iedereen er écht toe doet. Onze medewerkers kunnen dus zelf vorm geven aan de toekomst van de branche – of in ieder geval die onderdelen van de branche waarin ANVA een rol in speelt. Dat vormt een veel sterkere motivator dan welke beloning ook.”

“We zijn nu een heel nieuw platform aan het bouwen, daarin moeten we onszelf eigenlijk ook weer uitvinden en onze rol voor klanten opnieuw definiëren. Dat kan alleen maar door én met de mensen zelf worden gedaan. Daar kan ik als directielid geen exacte strategie voor uitdenken, maar dat moet overal ter plekke vorm worden gegeven. We hebben elkaar dus allemaal nodig, het bedrijf wordt gemaakt door de mensen die er werken, initiatief krijgen en nemen en fouten mogen maken en ervan kunnen leren.”

“Met de multidisciplinaire teams die ik net al noemde, willen wij toe naar nog intensievere interactie met onze klanten. Iedereen in dit bedrijf heeft straks klantcontact en spart regelmatig met klanten om te horen wat ze van ons vinden en nodig hebben. Het doel is om uiteindelijk samen met ons betere oplossingen te creëren. Dat is een rode draad in hoe we hier de dingen organiseren.”

Dit artikel is gesponsord door ANVA