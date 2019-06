Het Verzekerings-Archief (96, nr. 1): verzekeringswetgeving

De rubriek Juridisch uit Het Verzekerings-Archief biedt een overzicht van alle verzekeringsrechtspraak en regelgeving van Nederlandse en EU-rechters en -wetgevers. Hieronder publiceren we de nieuwe verzekeringswetgeving uit nummer 01 van jaargang 96.

Verzekeringswetgeving en uitleg Schadevergoedingsrecht Schadefonds Geweldsmisdrijven Met ingang van 1 april 2019 is bij Besluit van 25 maart 2019 in werking getreden de Wet van 6 maart 2019 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid …