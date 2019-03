Britse verzekeraars komen met Pokémon-no-go’s

De Pokémon Go-rage heeft wereldwijd toegeslagen en brengt geregeld gevaarlijke situaties met zich mee. Voor het Britse verbond van verzekeraars ABI is dat reden om gebruikers op het hart te drukken vooral niet te veel in het spelletje op te gaan.

Het spel, dat wordt gespeeld in de ‘echte’ wereld, maar waarvoor de spelers uitsluitend op hun telefoonscherm moeten kijken, is eind vorige week officieel uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk. “Hoewel veel mensen veilig van het spel kunnen en zullen genieten, is er een risico dat gebruikers zichzelf al spelende blootstellen aan ongelukken of zelfs schuldig maken aan misdaad”, aldus de ABI.

Het verzekeraarsverbond heeft daarom drie richtlijnen gepubliceerd voor het veilig bejagen en vangen van Pokémons: niet spelen tijdens het autorijden (dat is verboden), wees je bewust van de omgeving (om vallen te voorkomen) en wees alert op mensen in de omgeving (om diefstal te voorkomen). “Pokémon Go spelen hoeft nog niet te betekenen dat je ook niet meer hoeft op te letten. Telefoongebruikers moeten altijd

hun gezond verstand gebruiken, veilig rijden en opletten voor gevaar”, aldus een woordvoerder.

Dat wil nog niet zeggen dat verzekeraars kritischer zullen kijken naar ongelukken met Pokémon Go-spelers: “Verzekeraars helpen mensen uiteraard als zij het slachtoffer worden van ongelukken of strafbare feiten. Maar als spelers deze drie eenvoudige principes volgen, verkleinen ze risico’s terwijl ze nog steeds naar hartelust kunnen gamen.”

Ook Nederland in de ban

Het spel is enkele dagen geleden ook in ons land uitgebracht, maar naar schatting 1,3 miljoen Nederlanders hadden voordien al een buitenlandse versie gedownload. Pokémon Go is een spel dat gebruik maakt van augmented reality en wordt gespeeld op een telefoonapp. Spelers lopen rond en zien op hun telefoonscherm de echte omgeving, waarop virtuele Pokémon-figuren worden geprojecteerd. Het is de kunst die te vangen. Die kunnen vervolgens weer worden getraind om met andere Pokémons te vechten. Om een goede score te halen, moeten diverse plekken worden bezocht. Dat zorgt zo langzamerhand voor overlast in het verkeer. Waar een bijzondere Pokémon te vangen is, duiken plotseling hordes mensen op. De vierdaagse van Nijmegen heeft al speciale verkeersborden laten plaatsen om ongelukken te vermijden.