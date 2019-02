Bezoekers amweb: Serviceabonnement levert slechts gedoe op

Net als de Erkend adviseurs een paar weken eerder zijn ook de bezoekers aan amweb het er grosso modo over eens dat er weinig toekomst zit in een abonnementensysteem voor de bediening van particulieren. Maar liefst 67% van deelnemers aan de poll onderschrijft de stelling dat het hanteren van een dergelijk systeem alleen maar gedoe oplevert bij de prijsbepaling en de invulling ervan. 33% denkt dat zelfstandig adviseurs er wel degelijk een verdienmodel mee op kunnen zetten.

De uitkomsten zijn in lijn met een onderzoek van de Stichting Erkend Hypotheekadviseurs dat de Stichting Erkend Hypotheekadviseurs liet uitvoeren onder haar leden. Hier uit kwam naar voren dat bij slechts 28% van de adviseurs updategesprekken plaatsvinden op basis van een serviceabonnement. Bij 72% van de Erkend adviseurs is dit niet mogelijk.

Deze week willen wij van u in de opmaat naar am:hypotheken weten in hoeverre de hypotheekmarkt nu nu werkelijk veranderd is. Wat vindt u?

