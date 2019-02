Dekkingsgraad pensioenfondsen zakt verder weg

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2016 gedaald van 104% naar 102%, zo meldt toezichthouder De Nederlandsche Bank. Een jaar eerder, eind maart 2015, bedroeg de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de sector nog 109% Eind maart 2016 had het merendeel van de fondsen, goed voor 3,9 miljoen actieve deelnemers en 2,2 miljoen pensioengerechtigden, een dekking van minder dan 105%.