Veroordeelde Drentse tussenpersoon opnieuw voor rechter

Een 46-jarige voormalig financieel adviseur uit Emmen, die vorig jaar al is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens oplichting, is gisteren opnieuw voor de rechter verschenen. Deze keer gaat het om grootschalige fraude met verzuimverzekeringen.

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar gevangenisstraf tegen de man voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij zou tussen augustus 2012 en juli 2015 diverse bedrijven hebben opgezet, daarbij geholpen door onder andere een 51-jarige man uit Enschede. Die bedrijven waren niet actief, maar hadden wel fictieve werknemers in dienst. Er werden mensen benaderd die zich daarvoor wilden lenen. Vervolgens werden verzuimverzekeringen gesloten. Daarna werden vier ‘werknemers’ ziek gemeld. De 51-jarige man meldde daarnaast nog drie fictieve werknemers van zijn eigen bedrijf ziek. Een aantal van deze ziekgemelde werknemers is op het spreekuur van de bedrijfsarts geweest en kregen tot enkele honderden euro’s vergoeding. Twee verzekeraars hebben in totaal zo’n € 146.000 uitgekeerd.

Brutaliteit

De officier van justitie noemt de 46-jarige “een man die absoluut geen grenzen kent”. Hij is op 7 juli vorig jaar al veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor verduistering, oplichting, flessentrekkerij en faillissementsfraude. Het OM noemt “de brutaliteit waarmee de verdachte verder ging met zijn schimmige zaakjes: De verzuimverzekeringsoplichting waar het vandaag over gaat, liet verdachte immers gewoon doorlopen, terwijl hij voor allerlei andere oplichtingszaken verantwoording bij de rechter moest afleggen.” Naast een gevangenisstraf eist de officier ontneming van een deel (€ 44.000) van het ten onrechte uitgekeerde geld.

In de vorige strafzaak wist de adviseur, die jarenlang zonder vergunning een eigen kantoor runde, 22 klanten uit de regio voor ongeveer € 600.000 op te lichten. Zij staken geld in een spaarproduct of of investeringsproject dat nooit werd gesloten.