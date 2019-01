Paul Janssen nieuwe Product Director CORD Finance

Paul Janssen is bij Yellowtail aangesteld als Product Director CORD Finance, een nieuw data-aggregatie platform voor de financiële sector. CORD Finance stelt financiële instellingen in staat om hun klanten eenvoudig externe financiële data te laten verzamelen. Het is de bedoeling dat hypotheek-, vermogens- en pensioenadvies hiermee eenvoudiger, sneller en goedkoper wordt.

Janssen was al eerder werkzaam bij de organisatie uit Hilversum. De afgelopen vijf jaar werkte hij als Global Product Director Figlo, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de transitie van de Afin productlijn naar het Figlo Platform. Janssen: “Mijn drive en kracht zit in het omzetten van nieuwe ideeën naar werkende en innovatieve software oplossingen. Figlo staat nu als een huis in de Nederlandse markt en ook de initiatieven voor 2016 en de verdere toekomst zijn bepaald en veelbelovend. Tijd dus voor een nieuwe uitdaging, die ik in CORD Finance heb gevonden.”

Robert Harreman, partner bij Yellowtail, is blij met de komst van Janssen: “Hij zal met zijn kennis en ervaring een grote bijdrage gaan leveren aan onze doelstelling om CORD Finance uit te laten groeien tot hét standaard data-aggregatie-platform voor de Nederlandse financiële markt.”