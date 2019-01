Wensink weg bij Hoeijmans Groep

Bij Hoeijmans was Wensink tevens actief als bedrijfsschade-expert. Lopende dossiers worden nog door hem afgehandeld; nieuwe bedrijfsschadezaken worden voorlopig behandeld door Jan Joling, werkzaam bij Deloitte & Touche.

In oktober vorig jaar begon Wensink samen met Albert Broshuis met QM Taxaties (Nieuwegein) en QM Contra Expertises (Eindhoven). Wensink is verantwoordelijk voor de contra-expertisetak, die werkt in opdracht van verzekerden en benadeelden in algemene zin. “Het zal nu makkelijker worden om opdrachten binnen te krijgen”, zegt Wensink. “Het bleek toch vaak een drempel te zijn dat ik ook werkte voor een expertisebureau dat voor verzekeraars actief is.” Inmiddels is volgens Wensink wel gebleken dat er in de markt behoefte is aan een alternatief voor de grote expertisebureaus. “Het aantal opdrachten groeit.”

Bij Hoeijmans werd de afgelopen maanden duidelijk dat Wensink, zelf jarenlang als contra-expert actief geweest bij Troostwijk, zeer serieus bezig was met QM. “Dat was reden om met elkaar om de tafel te gaan zitten en uiteindelijk hebben we besloten uit elkaar te gaan. Het is nu de dood of de gladiolen. Ik voel me wel een beetje verweesd nu ik voor mezelf verderga. Niet dat ik het niet zie zitten, hoor. Bij Hoeijmans had ik een aardig salaris en ik zou dit niet doen als ik niet het idee had dat ik bij QM hetzelfde kon verdienen.”