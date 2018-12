Website NHL vernieuwd

Het extranet heeft een nieuwe naam gekregen: NHLnet. Dit extranet biedt aangesloten tussenpersonen de mogelijkheid om documentatiemateriaal te bestellen of te downloaden en alle informatie over verzekeringen in te zien. Op het extranet staan tevens de accountteams, zodat de tussenpersoon direct kan zien wie hij voor bepaalde vragen moet benaderen. In de toekomst wordt het mogelijk om via het extranet verzekeringen aan te vragen en offertes in te sturen.

De internetsite (www.nhl-verzekeringen.nl) is in een nieuw jasje gestoken. De site geeft informatie over de verzekeraar en zijn producten. Medewerkers komen aan het woord over het werken bij een middelgrote verzekeraar. Zo zou NHL een platte organisatie zijn, zakelijk maar toch informeel.

Onder het kopje Vacatures is te lezen dat NHL momenteel op zoek is naar acht nieuwe collega’s. Open sollicitaties zijn eveneens welkom. De bezoeker kan doorklikken naar de arbeidsvoorwaarden en deze globaal bekijken. De site wordt niet echt gekenmerkt door interactiviteit. Er staat één tool op, namelijk een inboedelwaardemeter. Verder zijn de koersen te bekijken en is er een eurocalculator.