VPV gaat jaarlijks prijs uitreiken

De Vereniging van personen werkzaam in het Verzekeringsbedrijf Rotterdam (VPV) gaat jaarlijks een prijs uitreiken.

De VPV Rotterdam-prijs zal elk jaar worden toegekend aan iemand die werkzaam is of woont in de Rotterdamse regio en een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve van het verzekeringsbedrijf. De prijs bestaat uit een eervolle vermelding, een oorkonde en een bedrag van e 1.000, dat wordt geschonken aan een goed doel naar keuze.

De eerste VPV Rotterdam-prijs wordt uitgereikt op 26 november, tijdens de algemene ledenvergadering. Een commissie die bestaat uit Aad Meijburg (Marsh), Boudewijn van Uden (Stad Rotterdam) en Rob Buys (GAB Robins Takkenberg) zal de prijs toekennen.