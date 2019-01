Uitvaartbedrijf De Amersfoortse naar Amev-Ardanta

Ardanta is door de verzekeringsdirectie van Fortis benoemd tot center of excellence op het gebied van uitvaartverzekeringen. Het concern wil meer samenwerking tussen de diverse afdelingen die zich bezighouden met uitvaartverzekeringen.

Martin Heldoorn, algemeen directeur van Amev-Ardanta, doet de aandelenoverdracht van de naamloze vennootschap Amersfoortse/UKV Uitvaartkosten naar Amev-Ardanta af als “een juridische handeling”. Volgens hem is nog niet duidelijk of er gevolgen aan verbonden zijn voor het personeel, voor de automatisering of voor tussenpersonen van Amersfoortse/UKV én van Amev-Ardanta. “De eerste stappen moeten nog worden gezet. Vooruitlopend daarop zijn de aandelen overgedragen.”

Eind vorig jaar gaf Fortis al aan de uitvaartactiviteiten te willen bundelen. Portefeuille-overdrachten van Amersfoortse/UKV en van Amev (guldensverzekeringen) naar Enschede werden niet uitgesloten. In totaal hebben 1,4 miljoen mensen een uitvaartpolis lopen bij een Fortis-onderdeel, goed voor een premie-omzet van e 66 mln per jaar. Daarvan is zo’n e 23 mln afkomstig van Amev-Ardanta en ruim e 3 mln van Amersfoortse/UKV. De Amersfoortse portefeuille is 51.500 verzekerden groot.