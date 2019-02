Stad Rotterdam wint het Amsterdams voetbaltoernooi

Vorige week maandag werd op de velden van de gerenommeerde hoofdklasser AFC in Amsterdam het voetbaltoernooi van de Amsterdamsche Beurs Club gespeeld. Het toernooi dat een aantal jaren geleden dreigde te verdwijnen, heeft inmiddels veel van haar oorspronkelijk prestige teruggewonnen. Voor het eerst moesten teams worden uitgesloten wegens een te groot aantal inschrijvingen.

Een maximum aantal van dertig bedrijventeams van verzekeraars, intermediair en taxatie- en expertisebureaus speelde voor de derde maal een succesvol sixes-toernooi. Na vier poulewedstrijden werden de kwartfinalewedstrijden gespeeld, waarna uiteindelijk vier bedrijven de strijd aangingen voor de hoofdprijs.

HDS wist na penalty’s de finale te bereiken door het veel scorende team van Dutch Insurance Network uit te schakelen. In de andere halve finale bleek de Zaanse tak van Stad Rotterdam te sterk voor Nieuw Hollandse Lloyd.

De beker van de dit jaar 65-jarige ABC kon uiteindelijk, onder het genot van een lentezonnetje, worden uitgereikt aan Stad Rotterdam dat met 2-0 de finale wist te winnen.

Sam Jonker neemt tegenwoordig de tram

Hij heeft het best naar zin in het land der gepensioneerden. We hebben het over Sam Jonker, voorheen Nationale-Nederlanden en tot vorig jaar voorzitter van het Verbond van Verzekeraars. In de mei-editie van Middenin, personeelsblad van NN, zegt hij in een interview: “Als je in de raad van bestuur zit of voorzitter van het Verbond bent, ben je qualitate qua belangrijk. Daar ga je ook in geloven, omdat je anders niet kunt functioneren. Je moet het bijvoorbeeld niet vervelend vinden om met ministers te onderhandelen; of om aan te zitten aan lunches en diners. Als je dan stopt met werken, is het de kunst om het leuk te vinden om ineens niet meer belangrijk te zijn. Met de tram gaan bijvoorbeeld, ook al heb je een mooie auto. Die belangrijkheid moet je makkelijk van je kunnen afschudden.”

Hoe de naam parq.nl totstandkwam

Aegon heeft in april een nieuwe productlabel gelanceerd: parg.nl, indexbeleggen via internet. Dit concept is ontwikkeld onder leiding van Kees Droppert, die voordien ruim drie jaar als marketing- en verkoopdirecteur bij Spaarbeleg actief is geweest.

Bij een nieuw productconcept komt op een gegeven moment onherroepelijk de kwestie: hoe gaan we het noemen? In Aegons personeelsblad Interaegon vertelt Droppert dat hij zich nog de plek herinnert waar hij de naam bedacht. “Inmiddels waren al tientallen of misschien wel honderden namen de revue gepasseerd. Steeds weer beoordeelden we: past deze naam bij het concept, past de naam bij de klantwaarden en vervolgens heel praktisch: is de naam nog te reserveren op internet?”

Het was in Aegons hoofdkantoor aan het Mariahoeveplein (in de nabije toekomst om te dopen tot ‘Aegonplein’), dat bij Droppert het spreekwoordelijke kwartje viel. “Ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij Edgar Koning in de kamer stond, uit zijn raam staarde, en uitkeek op de bomen van Mariahoeve. Het leek wel een park. Rustgevend, elegant, een prettige omgeving waar jong en oud graag is. Daarnaast de Nederlandse vertaling van het Engelse ‘parkeren’. De naam hebben we meteen laten testen en hij was goed. Een leuke betekenis, onderscheidend, met bovendien de mogelijkheid er in de toekomst producten onder te hangen.”

Aegon doet ook zaken met C 1000

Dat je verschillende disciplines best kunt scheiden, blijkt uit de samenwerking van Aegon met C 1000. ‘Huh, Aegon met C 1000?’, zult u zich wellicht afvragen. Aegon doet het toch met Albert Heijn en het is toch Achmea’s FBTO die het met C 1000 doet?

Inderdaad, maar het gaat in dit geval niet om financiële dienstverlening, maar om de basisfunctie van die grootgrutters: kruidenierswaren.

Sinds eind april kunnen medewerkers van Aegon in Den Haag boodschappen doen tijdens het werk. De onderneming ‘Box at Work’ heeft in het hoofdkantoor van Aegon in het zogeheten goederenontvangstmagazijn een serviceruimte gekregen die met rekken en een koeling is ingericht. De boodschappen, die de Aegon-medewerkers via het interne communicatienet kunnen bestellen, kunnen in dat magazijn worden afgehaald. Die boodschappen worden tegen normale winkelprijzen geleverd door een filiaal van C 1000 in Den Haag.

Voor de goede orde: Albert Heijn was als eerste door Aegon gevraagd om de dienst in Mariahoeve op te zetten, maar de door AH toegepaste concepten waren- om het modern te zeggen – niet Mariahoeve-fit,

Pensioengaten in de lucht

Franchisenemers en medewerkers van De Pensioendesk proberen met een laser-geweer het (pensioen)gat van een kleiduif te vinden. De bezigheid vormde één van de onderdelen van de zevende landelijke Pensioendesk-dag. Na het sportieve middaggedeelte volgde een Bourgondisch feest, met animaties van onder meer een goochelaar en een karikatuurtekenaar.

In het persbericht maakt De Pensioendesk overigens nog melding van andere sportieve activiteiten als “squadrijden en summo-worstelen”. Dit kan twee dingen betekenen: óf de Pensioendesk-dag kende enkele heel bijzondere onderdelen, óf hier is bedoeld quadrijden en sumoworstelen. (plus foto kleiduiven schieten)_

Amev en FC zetten Utreg op z’n kop

Voetbalclub FC Utrecht zorgde onlangs voor ongekende feesttaferelen in het hartje van het land. Ook hoofdsponsor Amev was in z’n nopjes met het voetbalsucces, te weten het behalen van Europees voetbal. Amev, in negen jaar (hoofd)sponsorschap nooit beloond met prijswinnende prestaties van de FC, deelde voor de wedstrijd al 1.400 T-shirts uit met de tekst ‘Utreg op z’n kop’. Na het succesweekeinde pakte Amev nog eens uit met een paginagrote felicitatie in het Utrechts Nieuwsblad. De verzekeraar blijft nog zeker drie jaar hoofdsponsor van FC Utrecht, nadat vorig jaar nog was aangekondigd te stoppen met ‘FC Utreg’.

