Speciale hypotheek voor supporters PSV

Het label PSV Verzekeringen zag exact een jaar geleden het levenslicht en wordt invulling gegeven door het Eindhovense intermediairbedrijf Cantos (100% van ING) en verzekeraar Avéro Achmea. In het eerste jaar van het bestaan hebben vier accountmanagers van Cantos zich alleen gericht tot de bijna vijfhonderd bedrijven die een sponsorrelatie onderhouden met PSV. Het assortiment bestaat onder meer uit bedrijfsmatige schadeverzekeringen, pensioenvoorzieningen, ziektekostenverzekeringen en particuliere schadeverzekeringen voor de werknemers van deze bedrijven.

Directeur John Roodbeen van Cantos is “zeker niet ontevreden” over de tot nu toe behaalde resultaten. “Het loopt. We hebben een mooi netwerk en de naam Cantos is stevig in de markt gezet.” Een volgende stap is het direct benaderen van de supporters van PSV. Cantos en Avéro zijn van start gegaan met een hypotheekproduct. Op de website www.psv-verzekeringen.nl kunnen de fans een offerte van de PSV Supportershypotheek aanvragen.

In een later stadium zal de aanhang van de Eindhovense voetbalclub ook particuliere schadeverzekeringen onder de naam PSV kunnen kopen. De komende maanden wil Cantos meer reclame gaan maken voor het label. In te zetten media zijn direct-mail, de website van PSV en de videoschermen en reclameborden in het Philips Stadion.