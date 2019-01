Schadegarant van start met elektronisch schadesysteem

Sinds 1 december liep al een proef met elektronische schadeafwikkeling (zie AM 22, 2002) bij circa honderd tussenpersonen. Schadegarant, waarin 17 verzekeraars samenwerken, is afgelopen maandag gestart met het uitrollen van Screen bij de overige (ruim 8.000) aangesloten tussenpersonen en 2.600 auto(herstel)bedrijven.

In Screen wordt het gehele schadeherstelproces digitaal vastgelegd. De tussenpersoon maakt bij een autoschade een elektronisch dossier aan. Via de site van Schadegarant wordt in Screen een bewijs van verzekeringsdekking aangemaakt en doorgestuurd naar een schadehersteller of dealer. Voorheen werd een faxformulier verzonden; dat is vanaf 1 oktober niet meer mogelijk. De schadehersteller maakt voor de schadecalculatie gebruik van het pakket e-Calc, dat aan Screen is gekoppeld. In het proces zijn filters ingebouwd, waardoor de calculatie automatisch wordt beoordeeld en voorzien van een expertiseadvies naar verzekeraar of gevolmachtigde wordt gestuurd.

In augustus kan naar verwachting het bewijs van verzekeringsdekking na selectie van verzekeraar en invoeren van kenteken of polisnummer nog worden aangevuld met gegevens als eigen risico en Schadegarant-kortingen.