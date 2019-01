Reispremies omhoog bij Europeesche

De premies voor de basisdekking van de Ideale Reisverzekering nemen toe met e 0,15 per persoon per dag en de premies voor de geneeskundige kosten met e 0,10. Het annuleringsdeel op de vakantiegarantie neemt toe van 5,5% naar 6%. “De premiestijging is een inflatiecorrectie en reactie op de stijging van de medische kosten in het buitenland”, aldus Europeesche.

De premies voor de combinaties met Nederland-dekking worden niet gewijzigd.