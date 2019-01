Reacties op ‘Zelfregulering’

Op de vernieuwde website van AssurantieMagazine (www.amweb.nl) kwamen de volgende twee reacties binnen op het hoofdredactioneel commentaar over de ‘zelfregulering’ in de bedrijfstak. Termen als ‘smoezelig’ en ‘hypocriet’ worden niet geschuwd.

‘Smoezelige beroepsgroep’

“Alle waardering voor uw commentaar: wat mij betreft heeft u volledig gelijk. Ik erger me al jaren aan het afschilderen van assurantietussenpersonen in de landelijke pers als een wat smoezelige beroepsgroep die het met het belang van de klant niet al te nauw neemt, om het zacht uit te drukken, maar in dit geval kan ik de pers niet echt ongelijk geven.

Ik vind het zeer te betreuren dat NVA/NBV hier tot nu toe niet serieus tegen hebben opgetreden; op die manier gooit men alle moeizaam opgebouwde goodwill en het vertrouwen bij het publiek weer weg. Ik hoop dat uw artikel helpt om iedereen weer wakker te maken.”

H.J. Brouwer, registermakelaar in assurantiën Brouwer & Van Burken Assurantiën Veenendaal

‘Keihard ingrijpen’

“Er zouden in de verzekeringsbranche meer van deze geluiden hoorbaar moeten worden, waarbij de waarheid gewoon gezegd wordt. Ik heb nog nooit zo’n hypocriete bedrijfstak meegemaakt. Laat de overheid maar keihard ingrijpen, zodat men gedwongen wordt zich aan te passen.

Het enige nadeel is dat het aantal goedwillende bedrijven in de toekomst meer concurrentie gaan krijgen. Het is op dit moment erg makkelijk om concurrenten af te troeven, omdat ze praktisch allemaal boter op hun hoofd hebben.”

Robert Barnhoorn FFP, Bureau Barnhoorn Financiële Planning & Vermogensadvisering Eindhoven