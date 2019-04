Postbank wil met hypotheektest nieuwe oversluiters binnenhalen

De oversluitmarkt blijft groeien zolang de hypotheekrente laag is, denkt Postbank. “De markt voor oversluitingen kan zelfs groter worden dan de doorstroommarkt”, aldus directeur Intermediaire Zaken Wim Witteveen. “Door de nieuwe belastingmaatregelen neemt die groei alleen maar toe. We gaan daarmee actief de markt op, maar wel op een manier die past bij de zorgvuldigheid die wij normaal ook betrachten.”

Voor het intermediair is een hypotheektest op cd-rom ontwikkeld waarmee kan worden berekend of het voor de klant zinvol is om zijn hypotheek over te sluiten. Postbank spreekt in de communicatie naar de klant overigens van ‘inruilen’. “We brengen de situatie van de klant in kaart, waarbij we nadrukkelijk de wensen van de klant meenemen”, aldus Witteveen. “De test kan twee resultaten opleveren: de huidige hypotheek is een goede keus en blijf zitten waar je zit of het is zinvol om over te sluiten naar een hypotheek van Postbank.”

Ook de mogelijke renteboete die betaald moet worden aan de oude hypotheekverstrekker, wordt meegenomen in de berekening. “De oversluitboete is de grootste kostenpost voor de klant. Van de meeste geldgevers hebben we de gegevens in de module zitten. Voor andere hypotheekverstrekkers nemen we de algemene regel van de boeteregeling van Postbank. In alle gevallen is het een indicatie; voor de uiteindelijke berekening moet er een check plaatsvinden op de hypotheekakte.”

Mediacampagne

De oversluitactie wordt ondersteund met spots op radio en tv (waarbij ook wordt verwezen naar het intermediair) en een printcampagne. Tussenpersonen krijgen naast de test een pakket toegestuurd met onder meer posters, folders en voorbeeldbrieven die aan de klant gestuurd kunnen worden. “Postbank is dé expert op direct-marketinggebied. Die kennis stellen we nu beschikbaar aan de tussenpersonen”, zegt Witteveen.

In een toelichting aan het intermediair geeft Postbank aan wanneer het interessant is om de hypotheektest te doen: onder meer bij klanten met een resterende rentevaste periode van korter dan drie jaar en de rente hoger dan 4,5%, bij klanten met een resterende rentevaste periode van langer dan drie jaar en een rentetarief boven de 5,5% en bij klanten die meerdere hypotheken hebben lopen bij verschillende geldverstrekkers.

Om het oversluiten voor de klant extra aantrekkelijk te maken, biedt Postbank een voordelig taxatietarief in samenwerking met de Taxatheek, een keten van dertien NVM-taxateurs. Verder wordt korting gegeven op het notaristarieven bij passeren van de hypotheek.

Sluit de klant tegelijk een Woonlastenbeschermer van Postbank, dan wordt de helft van de koopsom tot maximaal e 500 op de rekening van de klant teruggestort. Besluit de klant bij een andere partij een betalingsbeschermingsverzekering te sluiten, dan krijgt hij van Postbank maximaal e 250 teruggestort.

Het intermediair kan een poster met Postbank-leeuw voor de ramen plaatsen.