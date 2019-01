Oeben weg bij Consor

“Een verschil van inzicht over het te voeren beleid”, geven beide partijen als reden voor de breuk. De vijftigjarige Oeben stapte begin vorig jaar, na dertig jaar Amev, over naar Consor met het idee een “oostelijk consortium van assurantiekantoren” op te bouwen. Daartoe nam Amev’s participatiemaatschappij Asam, waarvoor Oeben jarenlang werkte, een belang van 19% in het kantoor.

Het aandelenpakket van 25% heeft Oeben nu verkocht aan compagnon Albert Velten (41), die daarmee 81% van de Consor-aandelen bezit. Hij laat zich in de leiding van het vijftig medewerkers tellende bedrijf bijstaan door de managers Gert Witteveen (volmacht), Robert Mulder (intermediair) en Bram Delfos (financiën). Consor bestaat nu uit de onderdelen Velten Adviesgroep (Enter), Peters Adviesgroep (Zutphen) en De Boei Adviesgroep (Zutphen, voorheen Gorssel).

Volgens Velten blijft de ambitie tot het vormen van “een oostelijke consortium” staan. “Maar we zullen minder gericht zijn op acquisities en meer op autonome groei. Zo zoeken we momenteel naar tien tot twaalf buitendienstmensen, omdat we handen tekort komen voor het bedienen van onze 12.000 klanten met 45.000 polissen.”

De eerder aangekondigde overname door Consor van Van Hal Adviseurs in Apeldoorn is overigens niet doorgegaan. Partijen zitten nog wel aan tafel: met advocaten, tegenover elkaar.

Albert Velten (links) en Wim Oeben (rechts): een jaar geleden nog een zakenduo in Enter.